Nouvelle série de smartphones realme 12 Pro à prix alléchant à partir de 299 €

La marque realme a récemment annoncé la sortie d’une nouvelle série de smartphones, les realme 12 Pro et realme 12 Pro+. Ces deux téléphones sont proposés à partir de 299 €, ce qui ne les empêche pas d’embarquer une configuration intéressante et un appareil photo de type périscope afin d’optimiser les zooms. En voici tous les détails.

Actuellement, parmi les caractéristiques techniques des smartphones, les marques mettent en avant les capacités photo de leurs appareils pour se différencier et tenter de séduire un public le plus large possible. Ainsi, realme a misé sur la photo pour sa nouvelle série realme 12 Pro. Celle-ci est constituée des modèles de milieu de gamme realme 12 Pro et realme 12 Pro+. Les deux appareils embarquent un capteur photo principal de 50 mégapixels ouvrant à f/1.8 mais surtout un téléobjectif de type périscope de 64 mégapixels capable d’offrir un zoom optique 3x sur le modèle realme 12 Pro+ et un module de 32 mégapixels pour un zoom optique 2x sur le realme 12 Pro. Les deux capteurs sont stabilisés optiquement pour limiter les bougés. Pour optimiser les photos, le realme 12 Pro+ embarque un système de photographie omnifocal et la technologie de zoom In-Sensor qui permet, selon la marque, de garantir une netteté impeccable avec une grande clarté d’image.

En plus, on peut compter sur la présence d’un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle. En outre, plusieurs filtres sont proposés, créés sur mesure par Claudio Miranda, directeur de la photographie récompensé aux Oscars.

Le realme 12 Pro dispose d’un capteur à selfie de 16 mégapixels alors que la version realme 12 Pro+ est doté d’un module de 32 mégapixels.

Un design remarquable pour un milieu de gamme

L’autre caractéristique intéressante de la série realme 12 Pro, c’est son design. En effet, la marque s’est associée au designer Ollivier Savéo qui a déjà collaboré avec des marques prestigieuses telles que Rolex, Roger Dolby, Piaget ou encore Breitling. Les realme 12 Pro et realme 12 Pro+ profitent ainsi d’une lunette dorée à cannelures avec des rainures triangulaires faisant écho aux designs des montres de luxe. En outre, ils bénéficient également d’un cadran poli à 500 gradients entourant les capteurs photo et le flash. Le revêtement à l’arrière est texturé, similicuir. En outre, on peut compter sur une certification IP65 rendant les smartphones étanches à l’eau ainsi qu’à la poussière. La série est déclinée en bleu et beige.

Techniquement, le smartphone realme 12 Pro embarque un chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 associé à 8 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage interne. Le realme 12 Pro+ est doté d’un Soc Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Ils utilisent un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une luminosité maximale de 950 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Pour fonctionner, ils sont équipés d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 67 watts.

Le nouveau smartphone realme 12 Pro sera disponible pour un prix de 399 € avec une offre de lancement à 299 € pour les premiers acquéreurs tandis que le realme 12 Pro+ sera proposé à 499 € avec une offre de lancement à 399 €.