Un smartphone 5G de Xiaomi à petit prix avec 12 Go de RAM pour les fans de hautes performances ? Voici le bon plan du jour !

En ce moment, le Xiaomi Poc F5 Pro 5G est disponible pour seulement 439 €, un excellent prix pour ce smartphone d’une rare puissance avec 12 Go de RAM et l’un des meilleurs processeurs du marché. Nous vous disons tout sur le Poco F5 Pro 5G cette superbe offre.

S’il existe autant de smartphones différents, c’est que nous ne cherchons pas les mêmes fonctionnalités. Certains recherchent un bon appareil photo, d’autres un bel écran, ou encore de la praticité au niveau de l’interface. Mais il existe une catégorie de smartphone répondant davantage à une demande de performances ! Ce pourquoi Xiaomi nous propose son Xiaomi Poco F5 Pro, un appareil à la frontière du haut de gamme, et pour cause, il nous propose une puce qui est elle très clairement du haut de gamme : la Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 : la plus puissante puce lors de sa sortie il y a deux ans, et soyons clair, les Gen 2 et 3 de cette même puce n’apportent pas une différence frappante lors de l’utilisation !

Le Poco F5 Pro est un smartphone parmi les plus performants de son constructeur chinois Xiaomi, faisant tourner des appareils puissants tel que le Nothing Phone (2) ou certains haut de gamme Samsung. Mais ce Poco ne s’arrête pas là en termes de hautes performances, car il propose 12 Go de RAM et sa batterie est l’une de plus grosse du marché 5160 mAh (contre les 5000 mAh que l’on retrouve sur quasiment tous les téléphone de 2024), permettant une autonomie absolument gargantuesque et une puissance de calcul pantagruélique, idéal pour un smartphone qui se veut justement orienté vers le multimédia, au vu de ses performances poussées.

Le Xiaomi Poco F5 Pro, le plus puissant des milieux de gamme à prix abordable

Le Poco F5 Pro de Xiaomi est très clairement l’un des meilleurs smartphones de son segment du marché en termes de performances étant donné qu’il propose un processeur très haut de gamme. Vous pouvez vous le procurer en ce moment auprès de Rakuten pour 439 € avec une garantie de 2 ans, son meilleur prix au moment où nous écrivons ces lignes !