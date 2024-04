Pixel 8 : Presque 200 € de réduction pour le dernier smartphone haut de gamme de Google

Google s'est solidement établi comme l’une des références sur le marché des smartphones, en grande partie grâce à sa gamme Pixel. Les smartphones Pixel offrent une expérience utilisateur riche, avec des composants de haute qualité, notamment un appareil photo puissant, ainsi qu'une intégration étroite avec l'écosystème Google. Le Google Pixel 8 incarne parfaitement cette philosophie de Google en proposant un appareil qui regroupe toutes les fonctionnalités et services que la marque offre en un seul endroit. En tant que porte-étendard de cette approche, le Pixel 8 représente le summum de la technologie et de l'innovation pour les utilisateurs soucieux de qualité et de performances.

Fiche technique du Google Pixel 8

Écran : 6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G3

Google Tensor G3 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4485 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Google Pixel 8 est un smartphone très performant, idéal pour ceux qui recherchent un haut de gamme tout en restant abordable. Bien qu'il soit loin du prix élevé d'un S24 Ultra ou d'un iPhone 15 Pro Max, le Google Pixel 8 offre néanmoins des performances haut de gamme qui garantissent une expérience fluide et agréable. En ce qui concerne la photographie, il se positionne même parmi les meilleurs appareils disponibles dans le haut de gamme, sans atteindre le coût plus élevé d'un Xiaomi 14 Ultra par exemple.

Le Google Pixel 8 avec presque 200 € de réduction !

Rakuten offre actuellement le Google Pixel 8 à 589 €, ce qui en fait une véritable bonne affaire puisqu'il est proposé à 190 € de moins que chez son constructeur. Bien que ce soit une version américaine, il est important de noter qu'elle est entièrement compatible avec les opérateurs européens. Une opportunité à ne pas manquer pour ceux qui recherchent un smartphone haut de gamme à un prix avantageux, sans compromettre la qualité ou la compatibilité !