Une gamme complète d’appareil Galaxy FE dont un Z Flip6 FE et un Z Fold6 FE

Cela fait plusieurs mois que les rumeurs circulent sur la sortie prochaine d’un smartphone abordable pliant basé sur le Galaxy Z Fold6 dont la commercialisation est attendue cet été et porterait le nom de Galaxy Z Fold6 FE. Ce dernier pourrait être animé par un chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, un processeur de milieu de gamme mais qui serait suffisant pour offrir des performances intéressantes et assurer une bonne fluidité lors de l’utilisation du téléphone pliant. Il se murmure également que le mobile embarquerait jusqu’à 12 et 16 Go de mémoire vive. Ses capacités de stockage interne pourrait être de 256 et 512 Go afin de créer des modèles différents et proposés à des tarifs distincts que chacun pourra apprécier en fonction de son budget.

Toujours d’après les rumeurs, le Galaxy Z Fold6 FE disposerait d’un bloc photo identique à celle du Galaxy Z Fold6, soit un bloc 50+12+10 mégapixels bien que la série FE a toujours fait des compromis sur la partie photo afin de proposer un tarif plus abordable que le flagship dont il est inspiré. Le stylet S Pen pourrait ne pas être pris en charge par le Galaxy Z Fold6 FE.

Un smartphone Galaxy Z Flip6 FE à venir et d’autres dispositifs FE ?

Le smartphone pliant au format livre Galaxy Z Fold6 FE pourrait être accompagné d’un autre mobile pliant mais cette fois au format à clapet. Il serait logiquement baptisé Galaxy Z Flip6 FE. Selon plusieurs sources, il semblerait que ce modèle soit animé par le chipset Samsung Exynos 2200 que l’on trouve notamment sur plusieurs mobiles de la marque. Le smartphone serait doté de 8 ou 12 Go de mémoire vive et pourrait proposer 256 ou 512 Go de mémoire de stockage. Ces rumeurs sont a prendre avec une grande prudence étant donné qu’il n’existe aucun élément tangible pouvant les confirmer, à date.

Sur le même principe, Samsung proposerait prochainement d’autres dispositifs Fan Edition dont le Galaxy S24 FE, la tablette Galaxy Tab S9 FE, la tablette Galaxy Tab S9 FE+, la montre connectée Galaxy Watch FE et les écouteurs Galaxy Buds FE.