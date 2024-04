La fonction Find My Device, Trouve mon appareil de Google enfin disponible pour tous

Google a officiellement mis en service son réseau amélioré Find My Device pour Android, permettant la localisation d'appareils même hors ligne. Ce service, désormais disponible sur les appareils équipés d'Android 9 et versions ultérieures à travers le monde, a été lancé en premier lieu aux États-Unis et au Canada. À terme, il sera proposé à tous les pays. Le nouveau réseau Find My Device de Google intègre plus d'un milliard d'appareils, offrant ainsi la possibilité de localiser les dispositifs égarés, y compris lorsqu'ils sont hors ligne. Plus spécifiquement, Google a apporté une attention particulière pour les utilisateurs de Pixel 8 et Pixel 8 Pro, qui bénéficient de la capacité à tracer leurs appareils même éteints ou en cas de batterie déchargée, grâce à un composant spécialisé.

Un réseau pour tous les retrouver

À partir de mai, des étiquettes de suivi Bluetooth de marque Chipolo et Pebblebee seront disponibles, intégrant l'application Find My Device grâce à une compatibilité spécifique avec le réseau. Ces balises offriront également une protection contre le suivi indésirable sur Android et iOS. D'autres marques telles qu'Anker's eufy, Jio et Motorola prévoient de lancer des balises Bluetooth supplémentaires plus tard dans l'année.

Pour ceux qui souhaitent localiser un appareil perdu à proximité, un bouton "Trouver à proximité" sera ajouté dans l’interface d’Android, facilitant la détermination de l'emplacement précis de l'appareil égaré. Cette fonctionnalité s'étendra aux nouvelles balises Bluetooth dès mai. Dans la maison, les utilisateurs de dispositifs Nest à domicile pourront, grâce à l'application Find My Device, déterminer la proximité d'un appareil perdu avec ces équipements domestiques. Il sera également possible de « partager » les appareils avec d'autres personnes, simplifiant leur localisation en cas de perte.

Un réseau sécurisé et étendue à d’autres appareils

Google a intégré à son réseau Find My Device des protections multicouches afin de garantir la sécurité des utilisateurs et la confidentialité de leurs informations personnelles. La data de localisation bénéficie d'un cryptage de bout en bout, et le rapport de localisation d'appareils agrégé constitue une nouveauté en matière de sécurité, offrant une protection supplémentaire contre le suivi indésirable.

Des mises à jour logicielles permettant à des casques audio de marques telles que JBL et Sony de rejoindre le réseau Find My Device de Google sont prévues prochainement. Le lancement de ce réseau a été retardé de plusieurs mois, dans l'attente de l'implémentation par Apple de protections contre le suivi indésirable dans iOS. Avec l'arrivée imminente d'iOS 17.5, intégrant ces protections, Google a pu enfin déployer son réseau Find My Device.