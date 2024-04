Amazon sort le grand jeu pour les amateurs de photographie avec ce smartphone Google à petit prix !

Le Google Pixel 7a est l'un des choix les plus compétitifs parmi les smartphones de milieu de gamme. Il allie des composants haut de gamme à un prix nettement plus abordable que ses homologues de la même catégorie et génération. Découvrons-en davantage sur ses caractéristiques et ses performances !

Le Google Pixel 7a, arrivé sur le marché en mai 2023, a bouleversé les standards des smartphones milieu de gamme en matière de processeur et de photographie. Cette version allégée du Pixel 7, tant en taille qu'en prix, a initialement été commercialisée à 509 €. Cependant, grâce à une promotion en cours, vous pouvez actuellement vous le procurer pour seulement 389 € sur Amazon !

Fiche Technique du Google Pixel 7a

Écran AMOLED de 6,1 pouces, 1080x2400 pixels 90 Hz

Chipset Google Tensor G2

8 Go de mémoire vive non extensibles

128 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 64+13 mégapixels

Capteur frontal 10,8 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4400 mAh compatible charge 20 watts et charge sans fil

Système d’exploitation : Android 14

Le Google Pixel 7a propose une expérience exceptionnelle grâce à son écran AMOLED de 6,1 pouces, alimenté par le puissant chipset Google Tensor G2 et accompagné de 8 Go de RAM. Avec un triple capteur photo de 64+13 mégapixels à l'arrière et un capteur frontal de 108 mégapixels, le Pixel 7a excelle en photographie. De plus, équipé d'une batterie de 4400 mAh, prenant en charge la charge rapide de 20 watts et la charge sans fil, et fonctionnant sous Android 14, ce smartphone offre des performances, une polyvalence et les dernières avancées technologiques !

Le Galaxy 7a sur Amazon au meilleur prix !

Grâce à une offre en cours, vous pouvez actuellement vous procurer le Google Pixel 7a pour seulement 389 € sur Amazon, ce qui en fait une belle réduction, mais aussi un moyen sûr de vous le procurer, Amazon étant une plateforme où il est très simple de suivre son produit.