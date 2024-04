Bon plan sur Amazon : Pourquoi préférer ce smartphone de l'année dernière plutôt que son modèle plus récent ?

Le Galaxy A55 de Samsung vient de sortir, pouvons-nous donc oublier son précédent modèle ? Eh bien non ! Ce serait même une erreur et nous vous en expliquons les raisons dans cet article. Qui plus est, nous pouvons le trouver en ce moment sur Amazon à un prix absolument excellent !

Le Galaxy A54 5G de Samsung était le plus puissant modèle des milieux de gamme de la marque jusqu’à la sortie de son successeur. Cependant, la différence de puissance n’est pas assez importante d’après nous pour faire pencher la balance vers le Galaxy A55 plutôt que le Galaxy A54 si vous êtes à la recherche d’un rapport qualité-prix intéressant. Du fait de l’« ancienneté » toute relative du Galaxy A54, celui-ci a vu son prix diminuer en seulement un an, parfois de moitié ! Pour cela, il s’agit d’un smartphone avec un prix affiché beaucoup plus intéressant si vous n’êtes pas en quête du smartphone le plus puissant dans le milieu de gamme, d’autant plus que la différence reste de l'ordre du détail !

Fiche technique du Samsung Galaxy A54 5G

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128Go, extensible via microSD

: 128Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Samsung Galaxy A54 5G est un appareil performant, agréable à manipuler avec un excellent écran rendant son utilisation seulement adapté à l’usage de multimédia devenu l'essentiel de nos applications sur smartphone. Côté batterie et photo, le Galaxy A54 est similaire à son modèle suivant, c’est-à-dire qu’il propose une excellente qualité d’image et une longue autonomie.

Voici notre prise en main du Samsung Galaxy A54 5G.

Le Galaxy A54 5G est disponible sur Amazon à presque 300 € !

Le Galaxy A54 est disponible pour 303 € sur Amazon alors que le prix de référence du Galaxy A55 est de 499 €. Une différence importante alors que les performances des deux appareils ne sont pourtant pas très éloignées, ce qui nous fait plutôt vous conseiller actuellement le Galaxy A54 que son successeur (qui est toutefois un très bon appareil également).