Ce smartphone à moins de 130 € avec écran Super Amoled est numéro 1 des ventes en quelques semaines et il descend de presque 100 €

Le Galaxy A15 fait partie des smartphones de Samsung les plus bons marchés grâce à des composants de grande qualité malgré un prix tout petit. Et pour cause, il me braque un écran Super Amoled, le même que sur le Galaxy A55 qui est proposé à presque 500 € ! Tandis que le Galaxy A15 est en ce moment sur Amazon pour seulement 125 €.

Fiche technique du Samsung Galaxy A15

Écran : Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Processeur DImensity 700 Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD)

Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

Le Galaxy A15 n’excelle pas uniquement du côté de son écran, il propose également une très bonne autonomie grâce à la combinaison d’une batterie gonflée et d'une puce Exynos très optimisée. Il permet également de faire des photos de qualité ce qui est un très bon plus, il n’est certes pas à la pointe, mais fait mieux que ce que l’on trouvait il y a encore 3 ou 4 ans.

Le galaxy A15 avec presque 100 € de réduction sur Amazon

Le Galaxy A15 est disponible en ce moment sur Amazon pour seulement 125 € au lieu de 219 €, ce qui en fait l’un des meilleurs prix que l’on trouve sur cet appareil actuellement.