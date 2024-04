« Je ne m'attendais pas à un tel résultat avec ce smartphone haut de gamme, il m’a impressionné ! »

« Mon OnePlus 3T allait tomber en panne. Avec ses 6 ans d’âge, on ne pouvait que s’y attendre… Et en pleine conversation, il s’éteint, brûlant, emporté par une bouffée de fièvre. Forcément, c’était un peu avant minuit… Le meilleur timing… Après un tour au frigo, je ne trouvais pas d’autres solutions pour le refroidir, je pris dans l’urgence la décision d’adopter un nouvel appareil le lendemain. Mais lequel ?! »

« Deux jours plus tard, il était là. Venue d’Albion, mon nouveau smartphone était arrivé dans un écrin magnifique, aux couleurs et motifs de sa marque : « Nothing ». À l’intérieur, je découvrais le Nothing Phone (2). On ne m’avait pas menti, juste à le prendre en main, il ne faisait aucun doute que nous avions affaire à du haut de gamme, le poids, les finitions et surtout ce dos ! Celui-ci laisse apparaître ce que ses concepteurs ont nommé les glyphes !

Ces leds, les glyphes, s’illuminent, pour notifier les nouveaux messages, les appels, ou encore indiquer l’état de charge de votre smartphone, dans l’objectif de vous inciter à moins regarder votre écran. »

Que porpose le Nothing Phone (2)

Écran : Écran LTPO Amoled de 6,7 pouces, résolution 2k

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

RAM : 8 ou 12 Go

Stockage : 256 Go ou 512 Go

Caméra principale : Double capteur, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra-grand-angle (50 MP)

Batterie : 4700mAh avec 45W, charge sans fil et charge

« Un smartphone qui vous incite à moins l’utiliser ? C’est cela qui m’avait attiré à lui. Outre la démarche éthique évidente que j’avais tout de suite appréciée, c’est encore davantage la volonté de préserver la santé de son utilisateur qui faisait mouche. Que ce soit en indiquant le temps passer sur votre smartphone ; la possibilité de programmer une heure pour faire passer votre écran en noir et blanc, rendant sciemment son visionnage moins appètent ; et tout un tas d’autres fonctionnalités ayant la bonne idée de ne pas être trop intrusives ou même insistantes.

Côté appareil photo, rien à redire, mais beaucoup à apprécier, car le grand-angle et la qualité des images ont réussi à me convaincre dès les premiers essais, alors même que ce n’est pas ce que je recherchais le plus dans un smartphone. Moi, ce dont j’ai besoin, c’est avant tout la puissance de calcul, et ce Nothing Phone (2) en a à revendre avec sa puce Snapdragon 8 Gen 1 et ses 8 ou 12 Go de RAM selon le modèle !

Et gardons le meilleur pour la fin, l’interface du Nothing Phone (2) ! Il est à la fois fluide, atypique, et surtout ultra pratique ! Je n’avais et n'ai jamais vu une dispositions de widgets aussi intrigante et agréable. Je ne m'attendais pas à un tel résultat avec ce smartphone haut de gamme, il m’a impressionné ! »

