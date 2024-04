Vous allez adorer ce nouveau forfait SOSH 10Go à prix mini !

Voici un nouvel abonnement mobile qui saura satisfaire les petits budgets comme les besoins essentiels ! En effet, Sosh a sorti un nouveau forfait 10Go pour élargir sa gamme de forfaits pas chers, dont les offres 40Go et 130Go. Découvrez ces offres en détail pour pouvoir en profiter sans plus attendre...

Le nouveau forfait irrésistible de Sosh

L'opérateur Sosh a lancé une nouvelle offre mobile permettant aux utilisateurs de pouvoir choisir un forfait à prix mini qui propose tout de même de belles et indispensables garanties, valables en France comme à l'étranger. Cette offre vient compléter les forfaits économiques 40Go et 130Go pour que tout le monde puisse s'y retrouver !

Il s'agit du forfait 10Go à seulement 6,99€ par mois. Avec ce dernier, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 10Go en France métropolitaine, mais aussi depuis les départements d'outre-mer et plus largement depuis les pays de l'Union européenne.

Du côté des communications, vous bénéficierez de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages comme bon vous semble depuis l'ensemble des destinations précitées. Vous avez des proches résidant dans les DOM ? Bonne nouvelle, avec ce nouveau forfait 10Go, les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole en direction des DOM bénéficient également de l'illimité !

Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier à tout moment et sans frais votre abonnement de téléphone mobile.

Les autres offres économiques : 40Go et 130Go à moins de 13€

Comme nous le disions, deux autres forfaits sans engagement et économiques sont mis à disposition par l'opérateur. Le forfait 40Go est au prix de 9,99€ par mois et l'offre 130Go coûte la somme de 12,99€ par mois. Avec l'une et l'autre de ces offres, vous pourrez communiquer en toute liberté et sans réserve partout au sein de l'UE grâce à l'illimité.

En termes de data, voici comment se présentent ces deux abonnements mobile :

40Go en France métropolitaine, dont 15Go utilisables depuis les zones UE/DOM

130Go en France métropolitaine, dont 20Go utilisables depuis les zones UE/DOM

Pour rappel, les forfaits de Sosh bénéficient du réseau Orange, meilleur réseau de France selon l'ARCEP*.

* Agence de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse