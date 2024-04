Samsung Galaxy S24 : sa meilleure offre avec facilité de paiement jusqu’en 24 fois

En ce moment, le Samsung Galaxy S24 est disponible pour 899 €, mais avec la possibilité de payer en 24 fois votre achat, et cela, sans frais, mais en plus avec une tablette offerte ! Nous vous disons tout à propos de cette offre.

Samsung est l’une des marques les plus réputées en matière de téléphones mobiles et on peut comprendre pourquoi en raison de la qualité absolument indéniable des appareils proposés. Parmi les smartphones les plus plébiscités de la marque, on retrouve bien entendu leur porte-étendard, le Samsung Galaxy S24.

En ce moment, il est accessible sur le site de Samsung avec une facilité de paiement jusqu’en 24 fois sans frais, mais en plus avec une tablette Galaxy Tab A9+ offerte si vous utilisez le code GALAXYTAB !

Fiche technique du Samsung Galaxy S24

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,1 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,1 pouces Processeur : Samsung Exynos 2400

Samsung Exynos 2400 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version)

à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version) Caméra principale : 50 Mp

50 Mp Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 4000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Pas de surprise, si vous cherchez un haut de gamme sous Android, le Galaxy S24 sera forcément dans votre liste de souhaits étant donné qu’il est l’un des meilleurs appareils sur le marché dans cette catégorie. Puissant, agréable, pratique, on peut lui donner de nombreux qualificatifs, mais rien ne vaut sa prise en main qui convainc dès l’instant où on l’allume. Si vous cherchez un haut de gamme polyvalent avec les dernières nouveautés, il s’agit du meilleur appareil.

Le Galaxy S24 de Samsung proposé avec une facilité de paiement et un cadeau

Actuellement, le Galaxy S24 est accessible sur le site de Samsung avec une facilité de paiement jusqu’en 24 fois sans frais sur les 899 € affichés, ainsi qu’une tablette Galaxy Tab A9+ offerte si vous utilisez le code GALAXYTAB ! Vous pouvez également faire reprendre vos anciens appareils jusqu’à 380 € !