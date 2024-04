Cette application devient has been même sur ce smartphone à petit prix de Samsung !

Aujourd’hui, nous avons tous dans notre téléphone des applications à foison. Une manne presque infinie de services que l’on peut télécharger afin de personnaliser au maximum son smartphone selon nos préférences. De ce fait, la messagerie de nos smartphones n’a presque plus aucune utilité dans un monde ou Messenger, Whatsapp, Snapchat ou encore Signal existent, et où même Instagram permet de s’envoyer des messages.

Les messageries instantanées que vous pouvez télécharger ont tellement d'avantages qu’on peut même se demander l’intérêt qu’il y aurait de passer par le service de SMS et MMS intégré directement à son téléphone. D’autant plus que même sur les modèles d'entrée de gamme actuelle, il n’y a plus aucune difficulté pour installer les différentes messageries instantanées de nos réseaux sociaux. Prenons l’exemple du Galaxy A15 de Samsung, le dernier entrée de gamme en date du géant Coréen, que l’on peut trouver à seulement 219 € sur le site de Samsung.

Fiche technique du Samsung Galaxy A15

Écran : Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Processeur DImensity 700 Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD)

Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

Le Galaxy A15 est un smartphone à petit prix lancé en début d’année par Samsung. Situé sur l’entrée de gamme, il propose cependant un excellent écran Super Amoled et une batterie le rendant très autonome. Dans l’optique de le rendre polyvalent et adapté totalement à notre monde multimédia, il intègre une puce très bien optimisée, ce qui lui permet totalement, et bien évidemment (pouvons nous même dire), de répondre aux besoins des utilisateurs en matière de messageries à télécharger.

Le Galaxy A15 à 219 € largement suffisant pour profiter des multimédias

Le Galaxy A15 est disponible en ce moment à 219 €, un excellent téléphone qui représente parfaitement de quelle manière peut évoluer le monde du smartphone, car aujourd’hui, ce type de modèles devient largement suffisant pour proposer un support idéale pour des applications de multimédias devenues essentielles, supplantant nos messageries classiques, presque totalement délaissé d’après l’Arcep, qui avait seulement connu un petit regain pendant le confinement.