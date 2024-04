L’iPhone 15 Pro à prix cassé sur AliExpress jusqu’à ce soir avec presque 20 % de réduction

L'iPhone 15 Pro est l'un des deux modèles très puissants sortis des écuries Apple. Avec son grand frère, l'iPhone Pro Max, ils sont les deux iPhone les plus puissants jamais lancés sur le marché. Pour préparer les French Days qui arrivent à la fin du mois, l'iPhone 15 Pro est proposé en grosse réduction chez ce marchand jusqu'à ce soir.

Caractéristiques technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A17 Bionic

Puce Apple A17 Bionic RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage interne : 128 Go

128 Go Objectif principal : 48 MP

48 MP Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Capteur TrueDepth de 12 MP Batterie : 3650 mAh avec prise en charge de la charge rapide et la recharge sans fil

Les principales évolutions de l'iPhone 15 Pro par rapport à l'iPhone 15 standard résident dans trois domaines clés. Tout d'abord, son écran bénéficie d'un taux de rafraîchissement doublé à 120 Hz, offrant une expérience visuelle plus fluide et réactive. Ensuite, la capacité de RAM est augmentée, passant de 6 Go à 8 Go, ce qui permet une gestion multitâche plus efficace et des performances accrues. Enfin, le point le plus notable est l'introduction de la toute nouvelle puce A17 Bionic d'Apple, remplaçant la déjà performante A16 Bionic. Cette nouvelle puce promet des performances exceptionnelles, notamment en termes de jeu, avec la capacité de faire tourner des jeux vidéo AAA tels que Resident Evil 4 Remake en version native à 30 fps en 1080p, une prouesse impressionnante pour un smartphone. En outre, l'iPhone 15 Pro conserve l'excellence de ses prédécesseurs en matière d'appareil photo.

L’iPhone 15 Pro à prix cassé sur AliExpress !

L'iPhone 15 Pro, habituellement à 1229 €, est actuellement disponible à un prix réduit sur AliExpress, où vous pouvez l'obtenir pour seulement 984 €. Cette offre est une excellente opportunité d'acquérir ce smartphone haut de gamme à moindre coût, car cela n'arrive pas souvent de le trouver à ce prix.