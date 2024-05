Apple souhaite intégrer cette IA à l'iPhone 15 pour concurrencer les smartphones de Google et Samsung !

L’IA est un sujet de société de plus en plus présent, à tel point que les œuvres littéraires d’Isaac Asimov, Philip K. Dick et Arthur C. Clark se ferait presque rattraper par la réalité. Presque, car il est évident que nous n’en sommes pas encore à nous questionner sur la conscience des machines, ou tout du moins seuls nos philosophes le font, cette question n’ayant pas dépassé les sphères de la recherche et des sciences fictions.

Un sujet de société en demi-teinte ?

De véritables questions se posent en matière d’image, de musique, d'écriture et même de vidéo, les IA évoluant à une vitesse assez impressionnante et concurrençant presque les humains dans ces différents domaines. Cela peut inquiéter, et de façon légitime. Cependant, il ne faudrait pas faire l’impasse sur les côtés positifs apportés par l’IA, les côtés négatifs semblant découler presque exclusivement de sa façon de l'utiliser.

L'« outil », dans le sens fort du terme, n’a pas attendu le robot pour être un véritable sujet de réflexion. Dans l'un de ses dialogues, Platon se posait la question de l'utilité de l'outil sur le développement de l'être humain que l'on pourrait résumer par « est-il nécessaire, ou l'Homme se transcende-t-il par lui-même » ; dans une moindre mesure Nietzsche aussi avec son surhomme s'approche de la question. Dans tous les cas, l'outil est vu comme ce qui rend plus efficace et permet de transformer les choses, et notamment la condition humaine.

L’IA dont nous parlons pour les smartphones n’en est pas encore au stade d'un humanoïde Blade Runner du film de Ridley Scott, mais elle est une véritable innovation pour rendre les appareils plus performants et ainsi améliorer notre quotidien. Il s'agit donc d'un outil qui vient améliorer à un autre, le smartphone. Voilà en quoi la question de l'IA dans le contexte du téléphone mobile semble relever d'un véritable enjeu de société.

L’IA chez Apple avec Chat GPT

Ainsi, le géant Apple envisagerait très sérieusement de concurrencer Google et Samsung en intégrant Ghat GPT de Open IA à son appareil ! C’est l’une des récentes nouvelles qui ont de quoi faire encore grimper la côte de l’iPhone 15 déjà très haute ! Les smartphones sont déjà de véritables outils à tout faire qui améliore le quotidien et permettent de rendre de nombreuses tâches plus imples, mais avec l'IA, on eput imaginer une véritable monté en puissance de certains domaines.

