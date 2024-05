Avec son écran Amoled, 8Go de Ram et un prix qui défie toute concurrence ce Xiaomi fait forte impression

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est le sommet de la gamme Redmi Note de 12e génération. C'est un modèle important, surtout compte tenu du succès rencontré par cette gamme sur des plateformes telles qu'Amazon, où le modèle inférieur, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro, est resté et reste encore en tête des ventes.

Actuellement disponible à 278 € sur Rakuten, il est difficile de dire combien de temps cette offre sera disponible. N’hésitez pas à profiter de cette opportunité rapidement si vous êtes intéressé, car de telles réductions peuvent être limitées dans le temps.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus possède une fiche technique très avancée pour un smartphone de milieu de gamme. Il démontre qu'il n'est pas toujours nécessaire de se tourner vers les modèles haut de gamme pour bénéficier d'une puissance et de fonctionnalités de premier ordre. C'est une excellente option pour ceux qui recherchent un smartphone performant sans avoir à payer le prix fort des flagships.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est disponible à très bon prix

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est actuellement disponible à 278 € sur Rakuten, alors qu'il est affiché à 499 € sur le site officiel de son constructeur. De plus, ce modèle est importé, et compatible avec tous les opérateurs du territoire français.