Les 3 Smartphones Samsung préférés de nos lecteurs : Galaxy S24, Galaxy A55, Galaxy A35

Les trois modèles adoptent un design moderne avec des touches distinctives. Le Galaxy S24, le plus compact des trois, affiche une finesse remarquable avec une épaisseur de seulement 7,6 mm et un poids de 167 grammes, ce qui le rend particulièrement maniable. Son design est caractérisé par des capteurs photo élégamment disposés sur la coque arrière, donnant une impression de minimalisme. Le Galaxy A55 5G et le Galaxy A35 5G, quant à eux, partagent un design similaire avec un dos en verre et des capteurs photo également disposés de manière épurée, mais ils sont un peu plus grands et plus lourds, ce qui peut influencer le confort d'usage pour ceux qui préfèrent un appareil plus léger.

Le Galaxy A55 5G et le Galaxy A35 5G se distinguent par une batterie de 5000 mAh, offrant une autonomie supérieure, idéale pour les utilisateurs intensifs. Le Galaxy S24, bien que plus petit, offre une batterie de 4000 mAh, ce qui reste respectable compte tenu de sa taille réduite. Tous trois supportent une possibilité de charge à 25 watts, mais seul le S24 propose une charge sans fil et une charge inversée, offrant plus de flexibilité.

Quel est le meilleur écran et lequel est le plus puissant ?

Le Samsung Galaxy S24 se distingue par son écran AMOLED de 6,2 pouces, qui offre une résolution de 1080x2340 pixels et un pic de luminosité très élevé de 2600 cd/m². Cette haute luminosité assure une excellente visibilité même dans des conditions de forte lumière ambiante, ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur. De plus, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, l'écran du S24 promet une expérience utilisateur fluide et réactive, idéale pour les jeux.

Les Galaxy A55 5G et A35 5G, quant à eux, offrent des écrans légèrement plus grands de 6,6 pouces avec la même résolution de 1080x2400 pixels. Toutefois, leur pic de luminosité est limité à 1000 cd/m², ce qui, bien que suffisant pour la plupart des conditions d'éclairage, est moins optimal sous un soleil éclatant comparé au S24. Ces deux modèles Samsung partagent également la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Samsung Galaxy S24 est équipé du processeur Exynos 2400, une puce de dernière génération qui promet d'excellentes performances pour les tâches gourmandes en ressources telles que le gaming et le multitâche intensif. Avec ses 8 Go de mémoire vive, il est bien adapté pour gérer les applications modernes et assurer une expérience utilisateur fluide et réactive. Samsung Galaxy A55 5G, de son côté, utilise le processeur Exynos 1480, qui, bien que performant, est orienté vers une gamme légèrement inférieure comparée à celle du S24. Cependant, le Galaxy A55 5G se distingue par l'ajout de 8 Go de mémoire vive virtuelle, ce qui peut aider à améliorer les performances lors de l'utilisation de multiples applications ou lors de tâches plus exigeantes. Cela lui permet de rester compétitif et efficace dans la plupart des scénarios d'usage.

Enfin, le Samsung Galaxy A35 5G est muni du processeur Exynos 1380, un peu moins puissant que celui du A55 5G, mais toujours capable de fournir une performance adéquate pour les usages courants. Tout comme le A55, le A35 bénéficie aussi de 8 Go de mémoire vive virtuelle, ce qui augmente sa capacité à gérer les applications en arrière-plan et améliore l'expérience utilisateur en termes de fluidité et de réactivité.

En termes de stockage, le S24 et le A55 offrent des options de 128 Go ou 256 Go, tandis que le A35 propose les mêmes capacités mais avec la possibilité d'ajouter une carte mémoire micro SD, ce qui peut être un avantage significatif pour les utilisateurs ayant besoin de plus d'espace de stockage pour leurs fichiers et applications.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Galaxy S24 propose une configuration de caméra triple avancée, comprenant un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un module ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. Cette diversité permet une grande polyvalence photographique, rendant le S24 capable de capturer des images de haute qualité dans une variété de scénarii.

Le Galaxy A55 5G suit avec une configuration similaire pour les deux premiers capteurs, mais remplace le téléobjectif par un capteur macro de 5 mégapixels, ce qui le spécialise dans la capture de détails à très courte distance. Bien que cela puisse être avantageux pour les prises de vue de petits objets, il manque la polyvalence du zoom optique du S24 pour les sujets éloignés. Le capteur à selfie de 32 mégapixels du A55 est particulièrement remarquable, offrant une résolution supérieure pour des autoportraits détaillés et des appels vidéo clairs.

Le Galaxy A35 5G partage une configuration similaire à celle du A55, mais avec un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, offrant une moins bonne performance en termes de capture de paysages larges. Le capteur macro et un capteur à selfie de 13 mégapixels complètent l'ensemble, faisant du A35 un choix solide pour des photographies quotidiennes.

Tous les modèles supportent les dernières normes de connectivité essentielles à une expérience utilisateur moderne. Le Galaxy S24, A55 5G, et A35 5G sont équipés de la technologie 5G, permettant une navigation rapide et un téléchargement efficace. Le Galaxy S24 et A55 5G disposent du Wi-Fi 6E, offrant une amélioration notable de la vitesse et de la stabilité de la connexion par rapport au Wi-Fi 6 standard du A35 5G. Tous les trois incluent également le NFC et le Bluetooth 5.3, facilitant le jumelage avec d'autres appareils et les paiements sans contact, par exemple.

Enfin, la certification d'étanchéité varie entre les modèles, avec une correspondance à la norme IP68 pour le S24, offrant une protection contre l'immersion prolongée sous l'eau, tandis que les A55 5G et A35 5G sont certifiés IP67, résistants aux éclaboussures et à l'immersion temporaire. La présence d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran de chaque modèle assure une sécurité accrue et une facilité à les déverrouiller.