Accédez au haut de gamme avec les versions allégées de leur flagship Galaxy S24 Ultra, Magic 6 Pro et Pixel 8 Pro

Chaque modèle présente des spécificités distinctes en matière de design. Le Samsung Galaxy S23 FE, avec ses coins arrondis et son dos totalement plat, arbore un style épuré où les objectifs photo sont placés discrètement dans le coin supérieur gauche. Les coloris disponibles sont noir, vert, violet et blanc (crème), avec un cadre en plastique. Le Honor Magic6 Lite 5G se distingue par ses capteurs intégrés dans un large cercle au dos, inspiré de l'horlogerie, avec une finition "clous de Paris". Ce design unique, associé à une finition en similicuir pour la version orange disponible uniquement sur le site de la marque, confère une touche luxueuse. Les autres coloris sont noir et vert. Le Google Pixel 8a maintient le design iconique de la série Pixel, avec ses capteurs photo intégrés dans une barre qui occupe toute la largeur de l’appareil. Ce modèle est disponible en bleu, vert, noir et blanc, avec un cadre en verre, offrant une allure sophistiquée et moderne.

Le Samsung Galaxy S23 FE mesure 158 mm en hauteur, 76,5 mm en largeur et 8,2 mm en épaisseur pour un poids de 209 grammes. Il se situe dans la moyenne en termes de taille et de poids. Le Honor Magic6 Lite 5G est le plus grand et le plus léger des trois avec des dimensions de 163,6 mm de hauteur, 75,5 mm de largeur et 7,85 mm d’épaisseur pour un poids de 185 grammes. Cette légèreté, combinée à un écran plus grand, peut séduire ceux qui recherchent un smartphone plus imposant mais léger. Le Google Pixel 8a, plus compact, mesure 152,1 mm de hauteur, 72,7 mm de largeur et 8,9 mm d’épaisseur avec un poids de 188 grammes. Il est le plus petit en termes de dimensions globales, offrant une prise en main plus facile pour ceux qui préfèrent des smartphones plus compacts.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de performance, les processeurs jouent un rôle déterminant. Le Samsung Galaxy S23 FE est équipé du processeur Samsung Exynos 2200, associé à 8 Go de RAM et des options de stockage de 128 ou 256 Go, sans possibilité d’extension via carte micro SD. Cette configuration promet une performance solide pour les usages quotidiens. Le Honor Magic6 Lite 5G fonctionne avec le processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, également sans possibilité d’extension via carte microSD. Bien que légèrement inférieur en termes de puissance brute, ce processeur assure une bonne performance pour un usage polyvalent.

Le Google Pixel 8a utilise le processeur Tensor G3, avec 8 Go de RAM et des options de stockage de 128 ou 256 Go, sans possibilité d’extension via carte micro SD. Le processeur Tensor G3 est conçu pour offrir des performances optimisées, notamment en matière d'IA et de traitement d'image, ce qui peut être un atout pour les utilisateurs intensifs.

Les écrans des trois smartphones offrent des caractéristiques distinctes. Le Samsung Galaxy S23 FE dispose d'un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une définition de 1080x2340 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1450 cd/m². Cet écran, protégé contre les chocs et les rayures par la technologie Corning Gorilla Glass 5, offre une expérience visuelle riche et immersive.

Le Honor Magic6 Lite 5G est équipé d'un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces avec une définition de 1200x2652 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1200 cd/m². Bien qu'il soit légèrement moins lumineux, son design incurvé et sa technologie de protection avancée en font un choix attrayant. Le Google Pixel 8a possède un écran AMOLED de 6,1 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, protégé par du Corning Gorilla Glass 3. Bien qu'il soit le plus petit et présente une luminosité légèrement inférieure à celle du Galaxy S23 FE, il reste de bonne facture pour un usage quotidien.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Samsung Galaxy S23 FE est équipé d'un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d'un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x et stabilisation optique. Le capteur à selfie est de 10 mégapixels. Le Honor Magic6 Lite 5G propose un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Le capteur à selfie est de 16 mégapixels. Bien que le capteur principal soit impressionnant en termes de mégapixels, la qualité globale des photos dépendra également du traitement d'image.

Le Google Pixel 8a dispose d'un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d'un ultra grand-angle de 13 mégapixels pouvant également servir de macro, et un capteur à selfie de 13 mégapixels. Le traitement d'image avancé de Google peut compenser la différence de mégapixels par rapport aux autres modèles prometteur de très belles photos.

Concernant la connectivité, le Samsung Galaxy S23 FE offre la compatibilité 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, et dispose d’une prise jack, mais pas d’émetteur infrarouge. Son lecteur d'empreinte digitale est situé sous l'écran, et il possède une certification d'étanchéité IP68, le rendant très résistant à l'eau et à la poussière. Le Honor Magic6 Lite 5G est compatible 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, et dispose également d’une prise jack mais pas d’émetteur infrarouge. Le lecteur d'empreinte digitale est sous l'écran, et il est certifié IP53, offrant une protection de base contre la poussière et les éclaboussures.

Le Google Pixel 8a propose la 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, mais ne dispose pas de prise jack ni d'émetteur infrarouge. Le lecteur d'empreinte digitale est également sous l'écran et il est certifié IP67 pour l'étanchéité, assurant une protection totale contre l'eau et la poussière.

Enfin, concernant l'autonomie et les capacités de charge, le Honor Magic6 Lite 5G est équipé d’une batterie de 5300 mAh, offrant potentiellement la plus longue durée d’utilisation parmi les trois modèles. De plus, il supporte une puissance de charge rapide de 35 watts, assurant une recharge efficace. Le Samsung Galaxy S23 FE dispose d'une batterie de 4500 mAh, suffisante pour une utilisation quotidienne. La puissance de charge supportée est de 25 watts, avec une charge sans fil de 10 watts et une charge inversée, ajoutant de la polyvalence. Le Google Pixel 8a, avec une batterie de 4500 mAh, propose également une bonne autonomie. Il se distingue par la possibilité de charge sans fil à 18 watts, bien qu’il n’ait pas de charge inversée. Sa puissance de charge filaire est de 20 watts, ce qui est fonctionnel mais moins rapide que celle du Magic6 Lite 5G.