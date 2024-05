Ce forfait mobile 5G avec 150Go à moins de 10€, l'offre immanquable du moment !

5G offerte avec le forfait mobile Le 9 de Syma Mobile

Le forfait phare de Syma Mobile, baptisé Le Neuf, se renouvelle régulièrement pour offrir toujours plus à ses utilisateurs. Avec la dernière mise à jour, cet opérateur propose l'accès à la 5G ainsi qu'une généreuse enveloppe de données. Pour seulement 9,99 € par mois, bénéficiez de 150 Go de données en 4G/4G+ et en 5G via le réseau mobile SFR.

Mais les avantages ne s'arrêtent pas là ! Pour éviter tout coût supplémentaire, ce forfait mobile comprend également une allocation de 10 Go par mois pour une utilisation dans les pays de l'UE et les DOM. Cette allocation, intégrée au volume principal, vous permet de rester connecté lors de vos déplacements à l'étranger sans avoir besoin de souscrire un autre abonnement.

Communications sans limites, même à l'étranger

Côté communications, ce forfait à bas prix offre une palette complète de services de communication depuis la France métropolitaine :

Des appels illimités vers les numéros fixes et mobiles en France métropolitaine et dans les DOM, sans distinction de réseau ;

Des appels illimités vers les mobiles des pays de l'UE et vers les fixes de 100 destinations étrangères, y compris ceux de l'UE ;

Des SMS et MMS en illimité vers les mobiles de tous les opérateurs en France métropolitaine.

Avec cette offre, vous pouvez communiquer librement avec vos proches et d'autres correspondants à travers toute l'Europe. Il est à noter qu'il est possible d'envoyer des messages à un maximum de 200 destinataires différents par mois, et que la durée maximale par appel est plafonnée à 3 heures, une amplitude suffisante pour la plupart des besoins.

De plus, pour ceux qui prévoient de voyager, ce forfait comprend également les appels, SMS et MMS en illimité depuis les pays de l'UE et les DOM vers les numéros fixes et mobiles de ces zones, ainsi que vers ceux de France métropolitaine. Vous pouvez ainsi rester en contact avec vos proches sans frais supplémentaires lorsque vous êtes en déplacement dans l'une de ces destinations.