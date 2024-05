Ce smartphone avec écran Amoled et 8 Go de Ram à moins de 230 € sur Amazon pendant les Frenchy Days

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro représente avec fierté la célèbre gamme des Redmi Note développée par le géant chinois Xiaomi. Et il semble que cette fierté soit justifiée, étant donné le succès continu des Redmi Note, notamment avec le précédent modèle, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Le Redmi Note 13 Pro démontre à lui seul qu'il n'est pas nécessaire de se tourner forcément vers les smartphones haut de gamme pour obtenir un appareil moderne et puissant, capable de gérer les applications les plus exigeantes.

Les smartphones haut de gamme offrent certes des innovations, mais si l'on peut obtenir un Redmi Note 13 Pro pour seulement 227 € sur Amazon au lieu de 399 €, et qu'il répond à nos besoins en termes de fonctionnalités, de robustesse et de performances, pourquoi chercher ailleurs ?

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro possède une fiche technique, résolument moderne, offrant des fonctionnalités comparables à celles des smartphones haut de gamme d'il y a seulement 2 à 3 ans. Avec sa technologie Amoled, sa grosse batterie de 5000 mAh et son appareil photo capable de capturer des vidéos en qualité 4K, il dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre aux besoins actuels des utilisateurs les plus pointus. Cette combinaison de spécifications en fait un concurrent de poids sur le marché des smartphones milieu de gamme.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro à moins de 230 € !

Le Redmi Note 13 Pro du constructeur Xiaomi est disponible en ce moment sur Amazon pour seulement 227 € sur au lieu des 399 € de son prix constructeur, ce qui en fait le prix le plus bas disponible pour cet appareil actuellement.