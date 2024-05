Test du smartphone Samsung Galaxy A35 5G : un milieu de gamme solide, étanche et polyvalent

Fiche technique :

Écran AMOLED de 6,6 pouces, 1080x2340 pixels 120 Hz

Chipset Samsung Exynos 1380

8 Go de mémoire vive extensibles

128 ou 256 Go de stockage interne extensibles

Triple capteur photo 50+8+5 mégapixels

Capteur frontal 13 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 5000 mAh compatible charge 25 watts

Système d’exploitation : Android 14 avec une surcouche logicielle One UI 6.1

Design

Le smartphone Samsung Galaxy A35 5G reprend les grandes lignes de son prédécesseur, le Galaxy A34 5G, mais arbore un style encore plus épuré, notamment inauguré sur les Galaxy S24, plus haut de gamme. Ces derniers héritaient déjà des design décidés par la marque. Il propose ainsi des capteurs photo dans le dos installés dans le coin supérieur à gauche avec des objectifs qui semblent simplement posés sur le revêtement arrière, en plastique. Les trois capteurs sont parfaitement alignés verticalement et le flash est sur le même plan que le dos. Le mobile est décliné en 4 coloris : bleu, bleu nuit, lavande ou lime (jaune citron). Les profils du smartphone sont de la même couleur de sa partie arrière. Alors que ceux de son prédécesseur étaient légèrement bombés, ceux-ci sont plats à l’exception de la partie qui encadre les boutons de volume et de mise en veille, proposant ainsi un style un peu original. À titre de comparaison, le Galaxy A55 5G propose exactement les mêmes lignes sauf que le châssis de ce dernier est en métal contre du plastique ici.

Le Galaxy A35 5G fait exactement la même épaisseur que le Galaxy A34 5G, soit 8,2 mm. Il propose des dimensions très similaires à ce dernier avec une hauteur de 161,7 mm et une largeur de 78 mm. Par contre, il fait 10 grammes de plus que le Galaxy A34 5G, soit 209 grammes. Rappelons que le Galaxy A33 5G, de deux générations son aîné fait seulement 168 grammes. On peut comparer le Galaxy A35 5G avec le Honor Magic6 Lite, le Redmi Note 13 Pro et le Nothing Phone (2a). Le mobile Honor propose, selon nous, un design qui fait plus haut de gamme notamment avec son large cercle à l’arrière pour intégrer les capteurs ainsi que son écran incurvé sur les deux côtés. Le design du Nothing Phone (2a) est original avec son dos semi-transparent et ses lignes faisant penser aux iPhone 15.

Si on fait le tour de l’appareil, on remarque que le bouton pour mettre en veille le mobile et celui qui permet de gérer le volume sont placés sur le profil droit. Sur le profil supérieur, il y a un microphone et le tiroir à cartes SIM. Celui-ci peut supporter deux cartes SIM simultanément ou une carte SIM et une carte mémoire pour étendre la capacité de stockage interne de l’appareil. Enfin, sur le profil inférieur, il y a un haut-parleur, deux microphones supplémentaires qui encadrent le connecteur USB-C.

Le son du Galaxy A35 5G est stéréo. Comme pour son prédécesseur, il est légèrement déséquilibré vers la droite, mais cela peut se corriger depuis les paramètres d’accessibilité du téléphone. On a droit à un son relativement équilibré, sans distorsion et qui se tient bien même à un volume élevé. Il est plutôt clair et pas assez chaleureux, mais peut faire l’affaire pour des vidéos d’appoint. L’écoute au casque est très agréable.

Comme le Galaxy A34 5G, le Galaxy A35 5G est certifié totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière (IP67), ce qui est appréciable pour un modèle de milieu de gamme et fait une réelle différence avec la concurrence qui ne peut résister qu’aux éclaboussures.

En termes de connectivité, le Galaxy A35 5G est compatible avec les réseaux 5G, comme son nom l’indique. Notez sa compatibilité eSIM pour une carte dématérialisée. Il est aussi Bluetooth 5.3, NFC et Wi-Fi 802.11 ac. Dommage de ne pas pouvoir profiter du Wi-Fi 6, plus performant et disponible sur le Honor Magic6 Lite et le Nothing Phone (2a).

Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran. Comme son prédécesseur, la zone de détection est située à un peu plus de 1 cm à partir du bord, ce qui oblige à une petite gymnastique du pouce pour le poser naturellement dessus. Le lecteur s’est avéré très prompt lors de nos tests et a su barrer la route à d’autres doigts que celui de notre testeur. Il est capable de déverrouiller assez rapidement l’appareil pour que l’opération soit satisfaisante.

Un écran lumineux et plus solide que le précédent

Une nouvelle fois, Samsung propose une amélioration au niveau de l’écran par rapport à la précédente génération. Le Galaxy A34 5G proposait ainsi une diagonale de 6,5 pouces alors qu’ici, on profite de 6,6 pouces. Le téléphone est doté d’une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz offrant des défilements fluides, des couleurs particulièrement vives et des noirs infinis. C’est très agréable pour regarder des vidéos et jouer à des jeux. Officiellement, Samsung annonce une luminosité maximale de 1000 cd/m² alors que la concurrence est, sur ce point, au-dessus avec, pour le Honor Magic6 Lite un maximum de 1200 cd/m² et pour le Nothing Phone (2a), un pic à 1600 cd/m² tandis que Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G va encore plus haut avec 1800 cd/m². Toutefois, on peut utiliser le mobile en extérieur sans trop de gêne même si les autres mobiles cités seront plus visibles.

L’écran est totalement plat avec des bords très légèrement moins épais que le Galaxy A34 5G. Les mesures des 4 côtés sont sensiblement identiques.

Bien entendu, le smartphone est doté d’un capteur de luminosité pour adapter celle de l’écran automatiquement. Pour la fluidité des défilements des longues pages, des murs de réseaux sociaux et pour les jeux, on peut choisir entre le mode standard avec une fréquence à 60 Hz ou profiter d’une fréquence dynamique jusqu’à 120 Hz. Dans les paramètres, on peut choisir entre le mode d’affichage Vif ou Naturel. Dans le premier cas, on peut moduler la température des couleurs pour obtenir une teinte plus ou moins chaude. Le mode Naturel offre un affichage très satisfaisant, proposant des couleurs naturelles et agréables à l’œil. Il est possible d’activer la fonction de protection contre les appuis accidentels et d’augmenter la sensibilité tactile.

Malheureusement, l’écran n’est pas compatible HDR10+ ni Dolby Vision, un format très utilisé notamment sur les plateformes de vidéo en streaming. L’écran du Redmi Note 13 Pro 5G de Xiaomi supporte les contenus Dolby Vision tandis que la surface d’affichage du Nothing Phone (2a) est compatible avec les vidéos au format HDR10+. C’est un avantage.

Enfin, notez que l’écran du Galaxy A35 5G profite d’un niveau de protection supérieur par rapport à son prédécesseur avec la technologie Corning Gorilla Glass Victus. Il n’est toutefois pas aussi robuste que celui du Honor Magic6 Lite qui peut résister à des chutes de 1,5m et littéralement enfoncer des clous dans des matériaux solides.

Android 14 avec une surcouche One UI 6.1

Le Galaxy A35 5G est animé par Android 14 avec une surcouche One UI 6.1 développée par Samsung. Les personnes habituées aux mobiles de la marque sud-coréenne ne seront donc pas dépaysées. La version de la mise à jour du système Google Play datait du 1er avril 2024, tandis que la mise à jour de sécurité datait du 1er février 2024, pour des tests réalisés courant avril. Pour ce modèle, Samsung promet 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité. C’est moins que les modèles les plus haut de gamme, les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra mais cela laisse largement de quoi voir venir.

Comme les précédentes versions de la surcouche, l’interface est hautement personnalisable. On peut naviguer dans les menus avec les gestes. Il y a une barre latérale en cas de besoin, un gestionnaire d’applications qui permet de passer de l’une à l’autre très rapidement ou d’en lancer certaines parmi les plus récemment utilisées.

Il est également possible de faire un lien avec un ordinateur sous Windows afin d’échanger des fichiers, voire d’afficher le contenu de l’écran du mobile sur le moniteur du PC.

Comme sur les autres mobiles de la marque, plusieurs applications sont préinstallées dont celles de Samsung (assez nombreuses), mais aussi de Microsoft (Office365, OneDrive, LinkedIn et Outlook). Bien entendu, il y a les applications de Google. Parmi les applications tierces, lors de la première configuration, le système en propose plusieurs. Toutefois, même si on les refuse toutes, on se retrouve avec Temu, TikTok, Facebook, Spotify, Le Figaro, Snapchat et Candy Crush Saga.



Les paramètres sont nombreux et bien organisés pour gérer le mobile. Un moteur de recherche permet de trouver l’option désirée. Notez toujours la disponibilité d’un mode « Maintenance » qui permet de bloquer l’accès aux données de l’appareil pendant la réparation de l’appareil. C’est très bien pensé.

Le système, la surcouche logicielle et les applications préinstallées occupent un peu plus de 27 Go sur les 256 Go disponibles sur notre modèle de test.

Un chipset « maison » qui fait très bien le job

Pour fonctionner, le Galaxy A35 5G utilise le processeur Samsung Exynos 1380 alors que son prédécesseur embarque le MediaTek Dimensity 1080. À titre de comparaison, le Galaxy A55 5G est doté du chipset Exynos 1480, légèrement plus puissant alors que les Honor Magic6 Lite et Nothing Phone (2a) sont équipés, respectivement, des puces Snapdragon 6 Gen 1 et MediaTek Dimensity 7200 Pro (spécialement optimisée) et qui sont équivalentes ou très légèrement plus performantes. Le mobile Samsung embarque 8 Go de mémoire et soit 128 soit 256 Go d’espace de stockage (extensibles). C’est la deuxième version que nous avons pu tester.

Notez qu’il est possible, via le menu RAM Plus, d’ajouter 2, 4 ou 6 Go de mémoire vive virtuelle supplémentaires, le cas échéant. Le mobile testé nous a paru plutôt performant, offrant une expérience agréable avec des animations jouées avec une certaine fluidité. L’appareil fait très bien le job pour des applications du quotidien et nous n’avons pas constaté de ralentissement. L’appareil est tout à fait apte à nous faire jouer avec un certain niveau de détails et une jouabilité relativement agréable et satisfaisante.

Quelle qualité pour les photos ?

Pour le multimédia, le Galaxy A35 5G est capable de lire des contenus des plateformes de streaming vidéo avec une définition Full HD, l’appareil supportant le protocole Widevine L1.

Pour faire des photos et des vidéos, il est équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels profitant d’une stabilisation optique pour limiter les bougés (contre un 48 mégapixels sur le Galaxy A34 5G). Il est aussi doté d’un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et d’un capteur de 5 mégapixels pour faire des photos en mode macro, c’est-à-dire, très proche du sujet. Pour les selfies, il y a un capteur frontal de 13 mégapixels derrière un poinçon.

L’interface de l’application est très classique avec quelques options immédiatement disponibles tout en haut de l’écran. Dessous, il y a la zone de cadrage, les niveaux de zooms (0,5x, 1x et 2x) immédiatement accessibles puis les modes de prises de vue (Amusant, Portrait, Photo, Vidéo et Plus). Le menu Plus permet d’accéder à d’autres modes : Pro, Vidéo Pro, Nuit, Nourriture, Panorama, Macro, Super Ralenti, Ralenti, Hyperlapse et Single Take. Il est toujours possible de personnaliser l’interface avec des modes préférés.

Les photos réalisées avec le Samsung Galaxy A35 5G nous ont paru satisfaisantes. Elles offrent un haut niveau de détails avec un bon piqué et des couleurs flatteuses qui sont un peu plus poussées que celles de la vraie vie. Ce n’est pas pour déplaire et c’est assez caractéristique des modèles de la marque sud-coréenne aimant flatter la rétine. Les contours des objets sont nets.

Le capteur principal offre des clichés réussis, ce qui est aussi le cas du capteur à ultra grand-angle même si les bords perdent un peu en détail. Les images produites par ce dernier proposent une colorimétrie satisfaisante. Le zoom 2x est un maximum pour une exploitation correcte des images. En effet, le zoom 10x propose des images qui peuvent paraitre intéressantes sur l’écran de l’appareil, mais une fois sur l’écran d’un ordinateur révèlent de nombreuses faiblesses. Le contraste et les détails manquent à l’appel et le bruit est trop important pour que les clichés soient vraiment exploitables.

Pour les vidéos, l’appareil est capable de filmer avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde.

Une bonne autonomie, mais une charge encore lente

Comme son prédécesseur, le Galaxy A35 5G est doté d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh. Il supporte la charge à 25 watts maximum, ce qui n’est pas beaucoup comparé aux 67 watts possibles sur le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G qui se recharge donc plus rapidement. C’est aussi moins que les 35 watts du Honor Magic6 Lite et les 45 watts du Nothing Phone (2a). Toutefois, concernant l’autonomie pure, l’appareil propose un usage relativement modéré pendant presque deux jours avec une seule charge, ce qui est une bonne chose.

Pour se recharger, Samsung ne livre plus de bloc d’alimentation dans la boîte depuis plusieurs générations maintenant. Cela signifie qu’il faut utiliser l’un des chargeurs disponibles chez soi ou passer par le rayon accessoire d’une boutique. Avec un chargeur classique, on passe de 3% à 18% en 15 minutes. Avec un chargeur de 125 watts, l’appareil est passé de 3% à 28%. C’est mieux, mais cela reste en deçà de la concurrence.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Samsung Galaxy A35 5G est livré avec un câble USB-C vers USB-C et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Le Galaxy A35 5G offre une copie plutôt qualitative pour un mobile de milieu de gamme. Ses prestations sont globalement satisfaisantes et nous ne lui avons pas trouvé de véritables défauts, pour le prix demandé. En effet, il propose des performances assez solides pour un usage au quotidien, un design épuré et agréable. On apprécie beaucoup son caractère étanche. L’écran est plus solide que son prédécesseur et que certains de la concurrence même le Honor est plus résistant et plus agréable à l’utilisation au quotidien avec ses deux côtés incurvés. Dommage que son lecteur d’empreintes digitales ne soit pas plus haut, qu’il ne soit pas compatible Wi-Fi 6 et qu’il ne propose pas une charge plus rapide, mais on peut faire avec. Selon nous, le Galaxy A35 5G est l’un des meilleurs smartphones en termes de rapport qualité prix pour le segment du milieu de gamme.