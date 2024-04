L’offre French Days du jour : 189 € de réduction sur la Fnac pour obtenir l’un des meilleurs smartphone Google à petit prix

Le Google Pixel 7a, dévoilé en mai 2023, a marqué un tournant dans le segment des smartphones milieu de gamme en étant plus que jamais à la limite du haut de gamme. Cette version compacte du Pixel 7, à la fois plus abordable en termes de prix et de dimensions, a été initialement lancée au prix de 509 € et est toujours proposée à ce tarif chez son constructeur Google. Grâce à une promotion intéressante, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 189 € sur l'achat de ce smartphone, soit vous le procurer pour 320 € !

Fiche technique du Google Pixel 7a

Écran AMOLED de 6,1 pouces, 1080x2400 pixels 90 Hz

Chipset Google Tensor G2

8 Go de mémoire vive non extensibles

128 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 64+13 mégapixels

Capteur frontal 10,8 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4400 mAh compatible charge 20 watts et charge sans fil

Système d’exploitation : Android 14

Le Google Pixel 7a offre une expérience plus que satisfaisante grâce à son écran AMOLED de 6,1 pouces, animé par le puissant chipset Google Tensor G2 haut de gamme et épaulé par 8 Go de RAM. Doté d'un système de triple caméra arrière dont 64+13 mégapixels et d'un capteur frontal de 10,8 mégapixels, le Pixel 7a excelle en photographie. Avec sa batterie de 4400 mAh, sa prise en charge d'une charge rapide de 20 watts et de la charge sans fil, ainsi que son fonctionnement sous Android 14, ce smartphone offre des performances, une polyvalence et des fonctionnalités de pointe. Peut-être l’appareil haut de gamme le plus accessible disponible en rayon.

Le Pixel 7a de Google n’a jamais été à un prix aussi bas et c’est auprès de la Fnac

Disponible actuellement en promotion à 320 € sur la Fnac Marketplace, bénéficiant ainsi d'une réduction de 189 €, vous pouvez acquérir ce smartphone avec tous les avantages de passer par les services de ce marchand : garantie, assurance, SAV de la Fnac, et même un service satisfait ou remboursé !