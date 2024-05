Les 3 meilleurs Smartphones à moins de 200 € en mai 2024 : Samsung Galaxy A15, Xiaomi Redmi Note 13 et POCO M6 Pro

Les designs des POCO M6 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 5G, et Samsung Galaxy A15 5G varient légèrement pour répondre à des goûts différents. Le POCO M6 Pro propose un style moderne avec des bords et un dos plats, ses capteurs photo étant organisés de manière carrée dans le coin supérieur gauche. Il est disponible en noir, violet, et bleu. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G, quant à lui, présente une esthétique épurée avec ses capteurs photo qui ressortent à peine du reste de la coque, disponible en noir, bleu et blanc. Le Samsung Galaxy A15 5G offre un design minimaliste avec ses capteurs simplement posés sur la coque arrière, disponible en bleu nuit, bleu clair et lime avec une finition mate. Chacun de ces modèles possède des finitions qui pourraient attirer différents utilisateurs selon leurs préférences personnelles.

En termes de dimensions, tous les modèles sont relativement similaires, cependant, le Samsung Galaxy A15 5G est le plus lourd avec un poids de 200 grammes, suivi du POCO M6 Pro avec ses 179 grammes et du Xiaomi Redmi Note 13 5G qui fait 174,5 grammes, le plus léger des trois.

Tous les modèles sont dotés d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh, promettant une autonomie solide pour une journée complète d'utilisation voire plus. Cependant, les capacités de charge varient : le POCO M6 Pro supporte une charge rapide de 67 watts, ce qui est nettement supérieur aux 33 watts du Xiaomi Redmi Note 13 5G et aux 25 watts du Samsung Galaxy A15 5G.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le POCO M6 Pro et le Xiaomi Redmi Note 13 5G sont tous deux équipés d'un processeur MediaTek, le Helio G99-Ultra pour le POCO M6 Pro et le Dimensity 6080 pour le Xiaomi, offrant des performances solides pour cette gamme de prix. Ces deux modèles proposent également jusqu'à 12 Go de mémoire vive, ce qui leur permet de gérer efficacement les applications multitâches et exigeantes. En comparaison, le Samsung Galaxy A15 5G utilise également un processeur MediaTek, le Dimensity 6100+, mais avec seulement 4 Go de mémoire vive, ce qui peut limiter sa performance dans des scénarii d'utilisation plus intensifs.

Concernant les écrans, le POCO M6 Pro et le Xiaomi Redmi Note 13 5G présentent des écrans AMOLED de 6,67 pouces, offrant une résolution de 1080x2400 pixels et une luminosité impressionnante de 1300 cd/m² pour le POCO et 1800 cd/m² pour le Xiaomi. Ces caractéristiques garantissent une excellente qualité d'affichage avec des noirs profonds et des couleurs vives, améliorant ainsi l'expérience visuelle lors de la consommation de contenu multimédia ou de jeux. De plus, ces deux modèles bénéficient d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui assure une navigation fluide et réactive. D'un autre côté, le Samsung Galaxy A15 5G propose aussi un écran AMOLED bien que légèrement plus petit de 6,5 pouces avec une luminosité maximale plus basse de 800 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz donc moins fluide pour les défilements des pages des sites Internet et des murs des réseaux sociaux.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, le Xiaomi Redmi Note 13 5G se distingue avec son capteur principal de 108 mégapixels, offrant une résolution supérieure pour des images détaillées. Le POCO M6 Pro suit avec un capteur de 64 mégapixels, tandis que le Samsung Galaxy A15 5G propose un capteur principal de 50 mégapixels. Les trois modèles incluent des capteurs ultra grand-angle et macro, mais le Xiaomi avec son capteur haute résolution est le plus attractif pour ceux qui misent sur la qualité photographique.

Enfin, en termes de connectivité, le Xiaomi Redmi Note 13 5G et le Samsung Galaxy A15 supportent la 5G, contrairement au POCO M6 Pro qui reste limité à la 4G. Tous les modèles offrent le NFC et le Bluetooth. Le lecteur d'empreintes digitales est placé sur le bouton de mise en veille pour le Samsung et le Redmi Note 13 5G alors qu’il est installé sous l’écran pour le POCO M6 Pro. Notez que ces deux derniers sont équipés d’un émetteur infrarouge permettant de les transformer en une télécommande universelle.