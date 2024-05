Le bon plan Cdiscount Mobile 100Go à 7,99€ à saisir rapidement !

Le forfait pas cher du moment : 100Go à 7,99€

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour changer ou trouver un forfait mobile pas cher, cette série limitée devrait vous convenir... En effet, Cdiscount Mobile met en avant pour encore deux jours son offre promotionnelle irrésistible : un forfait 100Go à prix canon ! Valable encore jusqu'à ce soir minuit, vous pourrez profiter de 100Go pour surfer sur le net en toute sérénité grâce à l'enveloppe data dédiée à votre connexion Internet en France métropolitaine.

Lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne, les départements d'outre-mer, mais aussi depuis la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande, l'opérateur vous octroie pas moins de 14Go pour assurer votre itinérance depuis ces zones.

Du côté des communications, vous pourrez bénéficier de l'illimité pour appeler et envoyer vos SMS/MMS comme bon vous semble depuis les destinations précitées.

En ce moment, profitez d'un avantage supplémentaire pour toute souscription à ce forfait 100Go : la carte SIM à 1€ seulement !

Restez libre comme l'air

Vous êtes intéressé par ce forfait en promo ? Alors, vous pouvez l'obtenir d'ici ce soir, 23h59. Si vous avez quelques doutes sur vos besoins et envies d'ici un mois, six mois ou même un an, sachez que cette offre est sans engagement. Vous pourrez ainsi résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Par ailleurs, vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel. Pour ce faire, il vous suffit lors de votre souscription de renseigner votre numéro RIO que vous pouvez obtenir en appelant gratuitement le 3179. Ce numéro vous sera alors communiqué. Enfin, ce forfait sans engagement vous fera bénéficier de la qualité du réseau Bouygues Telecom.

Ce qu'il faut retenir du forfait Cdiscount Mobile à seulement 7,99€/mois :