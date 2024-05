Nouveau Razr 50 Ultra de Motorola : toutes les spécifications révélées

Commercialisé sous le nom de Motorola Razr 50 Ultra en Europe et dans le reste du monde, ce nouveau smartphone pliant au format clapet sera toutefois disponible sous l'appellation Razr+ 2024 aux États-Unis. Ce téléphone de dernière génération vient remplacer l'actuel Razr 40 Ultra qui, selon Motorola à eu un certain succès mais n'arrive pas encore à concurrencer sérieusement le modèle Galaxy Z Flip5 de Samsung bien encré dans les têtes malgré des spécifications et un design très intéressants.

Caractéristiques techniques : pas de révolution mais des améliorations

Pour ce nouveau mobile à clapet haut de gamme, Motorola poursuit l'évolution de sa série Razr avec un écran interne OLED de 6,9 pouces affichant une résolution de 2640x1080 pixels. Ce modèle conserve un écran secondaire externe de 3,6 pouces, utile pour les notifications et autres interactions rapides sans ouvrir le clapet. Sous le capot, ce modèle est animé par le chipset Snapdragon 8s Gen 3 épaulé par 12 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 256 Go, promettant ainsi une performance accrue pour les utilisateurs exigeants.

Au niveau de la photographie, le Razr 50 Ultra serait doté d'un double appareil photo dorsal, composé d'un capteur grand-angle et d'un téléobjectif de 50 mégapixels chacun, ainsi que d'un appareil photo frontal de 32 mégapixels pour des selfies de haute qualité. Pour soutenir un usage intensif, le dispositif serait équipé d'une batterie robuste de 4000 mAh, compatible avec les charges filaires USB-C et sans fil, pratique au quotidien.

Sécurité et résistance à l'eau

En plus des fonctionnalités de base, le téléphone intégrerait un lecteur d'empreintes digitales et la reconnaissance faciale, assurant une sécurité biométrique optimale. Le téléphone serait également certifié IPX8, ce qui le rend résistant à l'eau, une caractéristique importante pour les appareils mobiles haut de gamme. Cette nouvelle mouture supporte également la technologie eSIM, facilitant ainsi la gestion des abonnements sans nécessité de carte SIM physique.

Le Razr 50 Ultra fonctionnera sous Android 14, avec une surcouche Hello UI, offrant une interface utilisateur intuitive et dépourvue d'applications tierces. En outre, il serait le premier modèle à clapet de la marque intégrant des outils d'édition et de capture photo/vidéo alimentés par intelligence artificielle, promettant une expérience intéressante dans la gestion des contenus multimédias.

Selon le très bien renseigné @OnLeaks le mobile sera proposé en trois coloris : Bleu Minuit, Vert Printemps et Rose Vif, permettant aux utilisateurs de choisir selon leur style personnel. Les prix, révélés par une fuite récente, commenceraient à partir de 999 dollars pour la version américaine. Il devrait falloir compter plusieurs dizaines d'euros supplémentaires pour la version européenne.

Toutes ses informations sont à prendre avec les pincettes de rigueur en attendant la confirmation ou non de celles ci par la marque lors de la présentation officielle de l'appareil qui ne devrait plus tarder.