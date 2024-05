Nouveauté Free : boostez votre forfait avec cette nouvelle option 20Go à 4,99€ !

Le célèbre forfait 2€ : un forfait pas cher, voire gratuit

Chez Free Mobile, vous pouvez opter pour un forfait à prix mini afin d'assurer l'essentiel des garanties d'un abonnement mobile, à savoir la possibilité de communiquer. Il s'agit du plus célèbre des offres Free : le forfait 2€. Connu parce qu'il n'a pas pris un centime depuis son lancement, ce forfait est à seulement 2€ par mois ou gratuit pour les abonnés à une Freebox !

Ce forfait vous propose deux heures d'appels, les SMS & MMS illimités ainsi que 50Mo. Ces garanties sont valables aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'UE et les DOM. Notez que depuis la Métropole, vous pouvez appeler (dans la limite de 2h) les destinations suivantes :

les fixes et mobiles des États-Unis, du Canada, des DOM, de Chine, d'Alaska et d'Hawaï

les fixes de 100 destinations internationales

La nouvelle option qui va révolutionner votre abonnement

Si vous trouvez que ce forfait sans engagement ne couvre pas suffisamment vos besoins et envies, il est possible de souscrire à une toute nouvelle option : l'option Booster 20Go. Celle-ci offre en effet la possibilité de pouvoir profiter d'une enveloppe data conséquente afin de surfer sur le web en toute sérénité en France comme à l'étranger et de bénéficier de l'illimité pour l'ensemble de vos communications partout en Europe.

Pour profiter de cette nouveauté, vous pouvez sélectionner l'option Booster 20Go lors de votre souscription ou ultérieurement, dès que vous en avez besoin. Cette option est sans engagement, vous pouvez ainsi vous adapter à votre guise. Son tarif est irrésistible : 4,99€ par mois seulement en plus du prix de votre abonnement !

Pour résumer, le forfait 2€ avec l'option Booster 20Go vous permet de bénéficier des garanties suivantes :