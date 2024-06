Opération flash petit prix de Cdiscount Mobile : le forfait illimité 5 Go à seulement 1,99 €

5 Go en 4G pour presque rien

Si vous avez juste besoin de pouvoir vous connecter tous les jours pour lire et répondre à vos emails, pour faire des recherches en ligne, surfer sur le web et consulter vos réseaux sociaux, un forfait mobile avec 5 Go de data par mois fera sûrement l’affaire. C’est justement ce que vous propose Cdiscount Mobile à travers cette promo : 5 Go en 4G par mois à utiliser sur l’ensemble du réseau Bouygues Telecom en France métropolitaine. Vous avez donc l’assurance d’être connecté quasiment partout où vous allez.

Et en plus, le forfait est illimité, car une fois les 5 Go épuisés, vous conservez un accès à Internet jusqu’à la fin du mois.

De la data en France, mais pas que

Comme les autres forfaits mobiles de Cdiscount Mobile, cette série spéciale inclut aussi les services de téléphonie illimité en France métropolitaine, ainsi que divers services en itinérance. Concrètement, vous pouvez contacter vos proches en France métropolitaine sans vous inquiéter de la facture, puisque les appels, SMS et MMS sont offerts en illimité vers les numéros (fixes et mobiles) de tous les réseaux.

Et si vous envisagez de voyager en Europe ou dans l’un des DOM, vous n’aurez pas de souci à vous faire non plus. Ce forfait mobile à bas prix vous permet en effet d’utiliser 5 Go (hors enveloppe initiale) lors de vos déplacements dans ces zones. Au total, 38 destinations sont prises en compte. Depuis ces dernières, vous bénéficiez aussi de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS vers l’UE, les DOM et la France métropolitaine.

Pas d’engagement, pas de changement de tarif

On poursuit avec les bonnes nouvelles en précisant que ce forfait de 5 Go à 1,99 €/mois est sans engagement et à prix fixe. Vous n’avez donc pas à craindre d’évolution du prix au bout de quelques mois. Génial n’est–ce pas ?



Maintenant que vous savez tout, ne perdez pas de temps ! L’opération prend fin ce 12 juin 2024 à 23h59. Souscrivez dès maintenant et faites un max d’économies.