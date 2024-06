Oppo prépare la série Find X8 : trois modèles attendus aux configurations photo extrêmes

Oppo, le fabricant chinois de smartphones, est en train de finaliser les préparatifs pour le lancement de sa nouvelle série Find X8. Après son retrait du marché français, nous n’avons pas eu droit aux Find X6 ni au Find X7 mais suite à l’annonce de son retour, la marque proposera la série Find X8 en France, à priori dès l’année prochaine. Cette série comprendra trois modèles distincts : le Find X8, le Find X8 Pro et le Find X8 Ultra. Selon les informations disponibles, ces appareils devraient offrir des améliorations notables en matière de photographie, de performance, de capacité de batterie et de design. Le Find X8 et le Find X8 Pro sont attendus pour octobre 2024 pour une présentation officielle en Chine, tandis que le Find X8 Ultra devrait être lancé au premier trimestre 2025.

Les modèles de la série Find X8 avec le modèle standard et la version Pro

Le modèle standard de la série, le Find X8, serait équipé du chipset MediaTek Dimensity 9400. Ce choix de processeur promet des performances solides grâce à la technologie de fabrication 3 nm de TSMC. En plus de cela, le Find X8 pourrait inclure une caméra gérant à la fois les prises de vue en mode macro et profiter d’un téléobjectif, offrant ainsi des capacités photographiques avancées. La batterie de ce modèle devrait dépasser les 5000 mAh, garantissant une autonomie prolongée.

Le Find X8 Pro, quant à lui, pourrait être équipé soit du MediaTek Dimensity 9400, soit du Snapdragon 8 Gen 4. Les deux chipsets sont construits sur le processus 3 nm de TSMC, ce qui devrait se traduire par des performances et une efficacité énergétique accrues. Ce modèle est également attendu pour octobre 2024, en même temps que le Find X8 standard. Les détails spécifiques sur les autres caractéristiques du Find X8 Pro restent à confirmer, mais il est certain qu'il offrira des améliorations par rapport au modèle standard.

Find X8 Ultra, le nec plus ultra de la série

Le Find X8 Ultra est le modèle le plus haut de gamme de la série. Il devrait être équipé du Snapdragon 8 Gen 4, un chipset de pointe qui promet des performances parmi les plus significatives du marché. Ce modèle est attendu pour le premier trimestre 2025 et devrait rivaliser avec d'autres smartphones « Ultra » sur le marché. En plus de ses performances, le Find X8 Ultra pourrait également se distinguer par ses capacités photographiques et son design raffiné. Rappelons que le Find X7 Ultra figure parmi les meilleurs photophones du marché, selon DxOMark.