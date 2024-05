Pixel 8 Pro : Le meilleur smartphone Google baisse de 190 € sur Amazon

Le Google Pixel 8 Pro se classe sans aucun doute parmi les smartphones les plus puissants actuellement disponibles sur le marché, aux côtés de références telles que le Samsung Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max. Il se distingue également par son intégration de l'Intelligence Artificielle Générative, une caractéristique novatrice qui le place à l'avant-garde de la technologie mobile. Avec la promotion en cours, proposée à 909 € au lieu de 1099 €, il s'agit d'une opportunité à ne pas manquer pour ceux qui recherchent le meilleur en termes de performances et d'innovation.

La fiche technique du Pixel 8 Pro

Écran : 6,7 pouces, AMOLED Super Actua (1344 x 2992 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,7 pouces, AMOLED Super Actua (1344 x 2992 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G3

Google Tensor G3 RAM : 12 Go

12 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra arrière : Triple capteur 50 MP, f/1.68, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 48 MP, f/1.95, ultra grand-angle 48 MP, f/2.8, téléobjectif, zoom optique x5

: Triple capteur Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

: 10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4950 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Pixel 8 Pro est le meilleur smartphone au sein de la gamme Pixel développée par Google, offrant une puissance inégalée. Il se distingue comme l'un des modèles haut de gamme les plus performants du marché, grâce notamment à son potentiel évolutif offert par l'IA Gemini Nano, une technologie récemment dévoilée par Google pour rivaliser avec des innovations telles que l'IA générative de renom de OpenAI, Chat GPT.

Le Google Pixel 8 Pro est disponible ace une réduction de 150 €

Actuellement, le Google Pixel 8 Pro est disponible à 909 € sur Amazon, ce qui fait une économie de 190 € par rapport au prix fixé par le fabricant, qui dépasse les 1000 € !