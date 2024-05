Plus que deux jours pour profiter des réductions pendant les French Days sur ce Galaxy avec écran Super Amoled de Samsung

Le Galaxy A55 de Samsung est le dernier milieu de gamme de Samsung, et le plus puissant d’entre eux. Il se démarque en tant que véritable fleuron de la gamme des Galaxy A, offrant une puissance se rapprochant du haut de gamme à un prix des plus abordables. Sur Rakuten, il bénéficie d'une réduction totale de 136 € par rapport à son prix de référence de 499 €, ce qui signifie qu'il est disponible à l'achat pour seulement 363 €.

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Samsung Galaxy A55 est un smartphone 5G de Samsung doté de composants avancés, ce qui en fait le milieu de gamme le plus performant actuellement disponible sur le marché. Il arbore un grand écran Super AMOLED, une technologie supérieure à l'AMOLED, qui est de plus en plus prisée dans ce segment. Son appareil photo est excellent, sa batterie de 5000 mAh assure une longue autonomie, et son processeur puissant est spécialement optimisé pour le multitâche, le gaming, le streaming et les médias en général. Ainsi, cet appareil offre une expérience utilisateur fluide et polyvalente, idéale pour les loisirs ainsi que pour les fonctionnalités essentielles d'un smartphone.

Un prix vraiment bas pour ce Samsung milieu de gamme

Sur Rakuten, Le Galaxy A55 5G bénéficie donc d'une réduction totale de 136 € par rapport à son prix de référence qui est de 499 €, ce qui signifie qu'il est disponible pour seulement 363 €. Le meilleur prix disponible actuellement. L’appareil est une version importée qui bénéficie d’une garantie de 2 ans et d’une assurance.