Sony renforce son offre avec les Xperia 1 VI et 10 VI : focus sur la photographie et l'intelligence artificielle

Comme promis, Sony vient d'annoncer les nouveaux smartphones Xperia 1 VI et Xperia 10 VI qui marquent leur entrée sur le marché, le premier ciblant le segment haut de gamme et le second, le milieu de gamme. Le Xperia 1 VI, successeur du Xperia 1 V, maintient globalement le même design mais introduit un changement significatif dans le ratio d'affichage, passant du 21:9 au 19,5:9, offrant ainsi un format moins étiré et plus conventionnel. L'écran de 6,5 pouces bénéficie de la technologie LTPO OLED, avec une fréquence de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz. Sony a choisi de réduire la résolution de 4K à Full HD+, compensée par une augmentation de 50 % de la luminosité.

Les autres spécifications comprennent un processeur Snapdragon 8 Gen 3, entre 12 et 16 Go de RAM, un stockage de 256 à 512 Go, une batterie de 5000 mAh et la charge sans fil. Sony promet également le support du wifi 7 après une mise à jour future.

Innovations en photographie grâce à l'IA

Le domaine où Sony cherche à se distinguer est celui de la photographie. Le nouveau Xperia 1 intègre un appareil photo principal de 48 mégapixels avec une optique grand-angle, un second capteur de 12 mégapixels pour l'ultra grand-angle et un troisième capteur de 12 mégapixels offrant un zoom variable de 85 à 170 mm. Cette fonctionnalité améliore considérablement la flexibilité du zoom par rapport aux modèles précédents et inclut également la capacité de photographie macro dès 4 cm de distance. L'intelligence artificielle est mise à profit pour une mise au point automatique avancée, inspirée par les appareils photo Alpha de Sony. L'interface de l'application Photo a été repensée pour une meilleure intuitivité.

Le Xperia 10 VI : endurance et performance à un prix compétitif

Annoncé en même temps que le Xperia 1 VI, le Xperia 10 VI se positionne comme une option moins coûteuse mais robuste. Il intègre une batterie de 5000 mAh promettant deux jours d'autonomie, et est équipé d'un écran Oled de 6,1 pouces. Fonctionnant avec une puce Snapdragon 6 Gen 1 et 6 Go de RAM, il propose un stockage de 128 Go, extensible via micro SD.

En photographie, il est doté d'un capteur principal de 48 mégapixels et d'un secondaire de 8 mégapixels, offrant un zoom optique x2 grâce à deux focales intégrées. Malgré son absence de téléobjectif dédié, cette configuration reste innovante pour sa gamme de prix. Le modèle est également certifié IP68 pour sa résistance à l'eau et à la poussière.

Disponibilité et tarification

Le Xperia 10 VI sera mis en vente à partir de mi-juin à un prix de 399 €, disponible en trois couleurs. Quant au Xperia 1 VI, il sera disponible dès le début de juin pour 1399 €.