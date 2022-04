3 smartphones vraiment pas chers : Galaxy A12, Realme C31 et Redmi Note 11

Vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone, mais votre budget est limité ? Voici une sélection de smartphones intéressants malgré tout dont le Samsung Galaxy A12, le realme C31 et le Xiaomi Redmi Note 11. Mais lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de réponse comparés pour vous aider à choisir.

Parmi les trois smartphones à petit budget que nous avons sélectionnés pour vous, c’est le Samsung Galaxy A12 qui a le bloc d’appareils photo, au dos le plus discret. Celui du realme C31 est installé sur une plaque dans le même ton que le reste de la coque arrière tandis que celui du Xiaomi profite d’une plaque noire pour mettre en valeur les capteurs photo. Des trois, c’est le Xiaomi Redmi Note 11 qui est le plus léger avec 179 grammes sur la balance contre 197 grammes pour le realme C31 et 205 grammes pour le Samsung. C’est aussi le plus fin avec 8,09 mm d’épaisseur contre 8,4 mm pour le realme et 8,9 mm pour le Galaxy A12. Tous les trois disposent d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh. C’est le Xiaomi qui se recharge le plus rapidement pouvant supporter la charge à 33 watts.

Quel est l’écran le plus remarquable ?

L’écran le plus remarquable est installé sur le Xiaomi Redmi Note 11 puisqu’il dispose d’une dalle AMOLED contre du LCD pour les deux autres sur 6,43 pouces contre 6,5 pouces pour le realme et le Samsung, mais surtout avec une meilleure définition, 1080x2400 pixels contre 720x1600 pixels pour les deux autres et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, donc pour des défilements plus fluides que sur le realme et le Samsung plafonnant à 60 Hz. Il profite également d’un taux d’échantillonnage de 180 Hz, pratique pour les jeux vidéo afin d’avoir un maximum de réactivité. Les trois smartphones sont 4G et proposent du Wi-Fi 5 (802.11 ac). Seul le realme C31 n’est pas compatible NFC autorisant le paiement sans contact ainsi que l’appairage immédiat avec d’autres dispositifs compatibles. Ils peuvent supporter deux cartes SIM et les trois mobiles peuvent accepter une carte mémoire de stockage. Ils ont un lecteur d’empreinte digitale installé sur le côté du smartphone.

Lequel offre les meilleures performances et les plus belles photos ?

Pour la partie puissance, c’est le Xiaomi Redmi Note 11 qui domine les débats avec son processeur Qualcomm Snapdragon 680 suivi par les Samsung Galaxy A12 avec un chipset MediaTek Helio P35 et realme C31 qui dispose d’une puce Unisoc T612. Ils sont proposés avec 3, 4 ou 6 Go de mémoire vive, selon les modèles et avec un minimum de 32 Go (realme C31) d’espace de stockage interne pouvant monter jusqu’à 128 Go sur le Xiaomi. Pour les photos, le mieux équipé est le Redmi Note 11 avec une configuration de 50+8+2+2 mégapixels à l’arrière suivi par le Samsung Galaxy A12 avec 48+5+2+2 mégapixels au dos et pour finir avec le realme C31 avec 12+2+0,3 mégapixels. Pour les selfies, celui qui propose le plus grand nombre de pixels est le Xiaomi Redmi Note 11 avec 32 mégapixels en façade suivi par le Samsung avec 8 mégapixels en frontal alors que le realme C31 dispose d’un module de 5 mégapixels seulement.