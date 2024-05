French Days : les 5 meilleurs bons plans Smartphones à ne pas rater avec le Samsung Galaxy A54, l’iPhone 14 d’Apple, le Google Pixel 7a, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus et le Samsung Galaxy S23 Ultra

Concernant le design, chaque modèle offre des particularités distinctives. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G affiche ses capteurs sur une plaque en haut à gauche, dans des coloris classiques de noir, blanc et bleu, avec des profils arrondis. Le Google Pixel 7a propose une intégration des capteurs dans une barre transversale, disponible en bleu, gris, corail ou blanc, et se caractérise par un cadre en verre. L'iPhone 14 opte pour un arrangement des capteurs dans un carré en haut à gauche, avec des profils plats et une palette de couleurs variée incluant noir, bleu, blanc, rouge, mauve et jaune. Le Samsung Galaxy A54 5G, dans un style épuré, positionne ses capteurs semblant flotter sur la coque, et se décline en argenté, graphite, lavande et lime. Enfin, le Samsung Galaxy S23 Ultra présente également un design minimaliste avec des capteurs dans le coin supérieur gauche, disponible en noir, vert, lavande et crème.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G mesure 162,9 mm de hauteur, 76 mm de largeur, 8,98 mm d'épaisseur pour un poids de 210 grammes. Le Google Pixel 7a est légèrement plus compact avec 152x72,9x9 mm et un poids de 193,5 grammes. L'iPhone 14 est encore plus petit et léger, à 146,6x71,5x7,8 mm pour 172 grammes. Le Samsung Galaxy A54 5G offre des dimensions de 158,2x76,7x8,2 mm et pèse 202 grammes. Le plus grand et le plus lourd est le Samsung Galaxy S23 Ultra, mesurant 163,4x78,1x8,9 mm et pesant 233 grammes. L'iPhone 14 est donc le plus compact et léger, tandis que le S23 Ultra est le plus imposant et lourd.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les smartphones comparés intègrent des technologies variées en matière de processeurs, mémoire vive et stockage. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G utilise un MediaTek Dimensity 1080, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, sans extension possible via micro SD. Le Google Pixel 7a est équipé d'un Tensor G2, également avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, sans extension. L'iPhone 14 fonctionne grâce à un Apple A15, offrant 6 Go de RAM et des options de stockage de 64, 128 ou 256 Go. Le Samsung Galaxy A54 5G possède un Exynos 1380, avec 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage, extensible via micro SD. Le plus puissant, le Samsung Galaxy S23 Ultra, embarque un Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy avec 12 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage. Le classement en termes de puissance place l'iPhone 14 en tête, suivi par le le Samsung S23 Ultra, le Xiaomi, le Pixel 7a et le Galaxy A54 5G.

Côté écrans, le Samsung S23 Ultra domine avec un AMOLED de 6,8 pouces, une luminosité maximale de 1700 cd/m² et une définition de 1440x3088 pixels. Le Xiaomi et le Galaxy A54 5G offrent tous deux des écrans AMOLED de 120 Hz, mais avec des luminosités et des définitions inférieures. Le Pixel 7a et l'iPhone 14 proposent des écrans de 90 Hz et 60 Hz respectivement, bien que l'iPhone inclut la compatibilité Dolby Vision.

Quelles configurations pour prendre des photos et quelle connectivité ?

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G se distingue avec son impressionnant capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, qui promet des images extrêmement détaillées. Il est accompagné d'un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels, enrichissant ainsi l'éventail photographique disponible pour l'utilisateur. Le capteur à selfie de 16 mégapixels complète cette configuration polyvalente.

Le Google Pixel 7a utilise une approche plus modérée mais tout aussi efficace et intègre un traitement d’images extrêmement performant. Il est doté d’un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement et un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels qui fait également office de macro. Le capteur à selfie de 10,8 mégapixels assure de bons portraits et selfies, soutenus par l'intelligence artificielle de Google, réputée pour son traitement d'image avancé.

L'iPhone 14, bien que moins doté en mégapixels, offre un capteur principal de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x. La technologie de stabilisation optique et les algorithmes de traitement d'image d'Apple permettent d'obtenir des photos de haute qualité, en particulier en conditions de faible luminosité. Son capteur à selfie de 12 mégapixels avec autofocus se montre très compétitif, surtout pour les autoportraits et les appels vidéo en haute résolution.

Le Samsung Galaxy A54 5G, modèle de milieu de gamme, propose une configuration solide malgré tout et polyvalente avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un module ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Le capteur à selfie de 32 mégapixels est particulièrement remarquable, offrant une des meilleures résolutions pour les selfies parmi les modèles comparés.

Enfin, le Samsung Galaxy S23 Ultra se positionne en véritable chef de file propice à toutes les circonstances avec un capteur principal de 200 mégapixels, deux téléobjectifs de 10 mégapixels offrant des zooms optiques de 3x et 10x et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. Ce téléphone est idéal pour les utilisateurs exigeants une qualité photographique poussée, avec une polyvalence en zoom et en types de prise de vue.

Concernant la connectivité, tous supportent le Wi-Fi 6 ou supérieur avec les technologies sans fil NFC et Bluetooth. Le Pixel 7a et le S23 Ultra offrent le Wi-Fi 6E, plus performant. Le mobile Xiaomi a la particularité d’intégrer un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle. Ils ont tous un lecteur d'empreinte, sauf l’iPhone 14 qui utilise la technologie de reconnaissance faciale pour le déverrouillage. Le Samsung S23 Ultra et l'iPhone 14 sont officiellement certifiés IP68 donc totalement résistant à l'eau ainsi qu’à la poussière.

Enfin, en matière de batterie, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G et les deux modèles Samsung offrent une capacité de 5000 mAh. L'iPhone 14 dispose de 3279 mAh, et le Google Pixel 7a de 4400 mAh. Le Xiaomi se distingue avec une charge rapide de 120 watts, le plus rapide parmi eux, bien que sans charge sans fil. Le Samsung S23 Ultra supporte 45 watts et offre la charge sans fil ainsi que la charge inversée. L'iPhone 14 et le Google Pixel 7a ont une charge maximale de 20 watts, tandis que l'iPhone propose la charge sans fil. En termes d'autonomie potentielle et de vitesse de charge, le Xiaomi se montre très efficace.