iPhone SE 2022, Oneplus Nord 2T 5G ou Samsung Galaxy A53 5G : lequel acheter ?

Vous souhaitez vous offrir l’un des meilleurs smartphones du moment mais hésitez entre le Samsung Galaxy A53 5G, le OnePlus Nord 2T 5G ou l’iPhone SE 2022 qui sont proposés à peu près au même prix ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider dans votre choix et sélectionner celui qui est vraiment fait pour vous.

Les designs des smartphones comparés du jour sont extrêmement bien aboutis avec des lignes très agréables pour tous. L’iPhone SE 2022 a la particularité d’être très compact mesurant seulement 138,4 mm de haut contre 159,1 mm pour le OnePlus Nord 2T 5G ou 159,6 mm pour le Samsung Galaxy A53 5G. Il est aussi moins large que les autres et plus fin, faisant 7,3 mm contre 8,1 mm pour le Samsung et 8,2 mm pour le OnePlus. Il est également plus léger, accusant un poids de 144 grammes sur la balance contre 189 grammes pour le Galaxy A53 5G et 190 grammes pour le Nord 2T 5G. ll prend donc moins de place en poche et en main.

Est-ce que la puissance et les performances font tout ?

Si vous cherchez la puissance à tout prix, c’est du côté de l’iPhone SE 2022 qui faut regarder étant donné que sa puce Apple A15 Bionic propose des performances supérieures à celles qui sont installés dans les deux autres, le Samsung embarquant un chipset Exynos 1280 dominé par le MediaTek Dimensity 1300 intégré au sein du OnePlus. C’est ce dernier qui embarque le plus de mémoire vive avec 8 ou 12 Go selon la version choisie contre 6 ou 8 Go chez Samsung et seulement 4 Go pour le mobile Apple. Seul le Samsung peut augmenter sa capacité de stockage interne en utilisant une carte mémoire micro SD ce qui est impossible sur les deux autres devant se contenter de l’espace proposé. Le Samsung dispose d’une batterie de 5000 mAh ce qui devrait lui permettre d’offrir une autonomie plus importante que sur le OnePlus avec sa batterie de 4500 mAh contre 2018 mAh seulement pour celle de l’iPhone SE 2022. Mais le OnePlus Nord 2T 5G se charge plus rapidement que les deux autres supportant la charge à 80 watts.

Des écrans pas vraiment équivalents

Pour l’affichage, ce n’est clairement pas l’écran de l’iPhone SE 2022 qui est le meilleure étant donné qu’il utilise une dalle LCD de 4,7 pouces à 60 Hz contre un écran de 6,43 pouces 1080x2400 pixels AMOLED à 90 Hz pour le OnePlus Nord 2T 5G et un 6,5 pouces 1080x2400 pixels AMOLED à 120 Hz pour le Samsung. Les trois appareils sont compatibles 5G et seul le Samsung propose du Wi-Fi 5 contre du Wi-Fi 6 plus performant sur les deux autres. Aucun ne supporte le branchement direct d’un casque audio. Le Samsung et l’iPhone sont certifiés étanches. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran des Samsung et OnePlus. Enfin, pour la partie photo, l’iPhone SE 2022 se contente d’un seul capteur au dos de 12 mégapixels alors que le Samsung Galaxy A53 5G est équipé d’une configuration de 64+12+5+5 mégapixels contre 50+8+2 mégapixels sur le OnePlus. Ces deux derniers profitent d’un capteur de 32 mégapixels à l’avant contre un objectif de 7 mégapixels sur l’iPhone SE 2022.

Notez pour terminer que l’iPhone SE 2022 fonctionne sous iOS alors que les deux autres sont animés par Android 12 avec une surcouche logicielle développée par la marque.