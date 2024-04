Le top 3 des smartphones à moins de 200€ : Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 13 et Samsung Galaxy A14

Au niveau du design, chaque modèle présente des caractéristiques uniques qui pourraient influencer votre choix. Le Samsung Galaxy A14 5G arbore un design minimaliste avec des capteurs photo apparemment posés sur la coque arrière, offrant un look épuré. Il est disponible en noir, lime, argent, et lavande, avec une finition brillante et une texture légère au dos. Les Xiaomi Redmi Note 13 et Redmi Note 12, quant à eux, affichent leurs capteurs sur une plaque légèrement saillante qui se fond dans le coloris du téléphone, disponibles en noir, bleu et vert. Les profils des trois modèles sont relativement plats avec une légère courbure sur les bords pour une meilleure prise en main.

Les dimensions varient légèrement entre les modèles : le Samsung Galaxy A14 5G est le plus grand (167,7x78x9,1 mm et 205 grammes), tandis que le Xiaomi Redmi Note 13 est le plus fin (162,24x75,55x7,97 mm et 188,5 grammes), offrant une alternative plus compacte et légère. Le Redmi Note 12 présente une épaisseur comparable à celle du Redmi Note 13 mais est légèrement plus lourd puisqu’il fait 183 grammes. Ces différences, bien que minimes, peuvent être décisives en fonction de vos préférences en matière de taille et de poids pour une utilisation quotidienne.

Tous les modèles sont équipés d'une batterie de 5000 mAh, promettant une bonne autonomie à l'usage. Cependant, les modèles Xiaomi Redmi Note 13 et 12 se distinguent par leur puissance de charge supportée de 33 watts, contre seulement 15 watts pour le Samsung Galaxy A14 5G, offrant un avantage non négligeable en termes de rapidité de recharge. Aucun des modèles ne propose de charge sans fil.

Widget Bemove Multi-marques : n° 56 | Samsung Galaxy A14 5G

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Samsung Galaxy A14 5G est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 700, avec 4 Go de mémoire vive, offrant une performance adéquate pour les tâches quotidiennes. En termes de stockage, il propose des options de 64 Go ou 128 Go, extensibles via micro SD. Les Xiaomi Redmi Note 13 et Redmi Note 12, eux, sont dotés du Qualcomm Snapdragon 685. Le Redmi Note 13 offre 6 Go ou 8 Go de RAM et des capacités de stockage de 128 Go ou 256 Go. Le Redmi Note 12 est disponible avec 4 Go de mémoire vive et jusqu'à 128 Go de stockage. Les deux modèles de Xiaomi supportent également l'extension de mémoire via micro SD. En classant ces smartphones du plus au moins puissant, les Redmi Note 13 et 12 surpassent légèrement le Galaxy A14 5G grâce à leur processeur plus récent et à des options de mémoire vive plus élevées.

Widget Bemove Multi-marques : n° 195 | Xiaomi Redmi Note 13

Du côté des écrans, le Samsung Galaxy A14 5G propose une dalle LCD de 6,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Les Xiaomi Redmi Note 13 et 12, en revanche, offrent des écrans AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, promettant non seulement une meilleure qualité d'affichage mais aussi une expérience visuelle plus fluide. Le Redmi Note 13 brille particulièrement avec une luminosité maximale impressionnante de 1800 cd/m², tandis que le Redmi Note 12 offre également une excellente luminosité à 1200 cd/m². En considérant la qualité d'affichage, le Redmi Note 13 se distingue comme le plus attrayant, suivi de près par le Redmi Note 12, laissant le Samsung Galaxy A14 5G en troisième position.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Concernant les configurations de caméra, le Xiaomi Redmi Note 13 est équipé d'un capteur principal de 108 mégapixels, suivi d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d'un macro de 2 mégapixels. Le capteur à selfie est de 16 mégapixels. Le Redmi Note 12 partage une configuration similaire pour les caméras secondaires mais opte pour un capteur principal de 50 mégapixels et un selfie de 13 mégapixels. Le Samsung Galaxy A14 5G dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels, complété par deux capteurs de 2 mégapixels pour les portraits et les macros, avec un capteur à selfie de 13 mégapixels. En termes de capacité photographique, le Redmi Note 13 prend la tête grâce à son capteur principal plus performant, offrant une meilleure qualité d'image, suivi du Redmi Note 12 et du Galaxy A14 5G.

Widget Bemove Multi-marques : n° 131 | Xiaomi Redmi Note 12 5G

Pour la connectivité, tous les modèles supportent le Wi-Fi 5 et le Bluetooth, avec une prise jack conservée pour brancher un casque. Le Redmi Note 13 et 12 ajoutent un émetteur infrarouge et une certification d'étanchéité IP54, ce qui leur confère un avantage supplémentaire en termes de fonctionnalités pratiques. Le lecteur d'empreintes digitales du Redmi Note 13 est intégré sous l'écran, offrant une esthétique plus épurée et une accessibilité accrue, tandis que celui du Redmi Note 12 et du Samsung Galaxy A14 5G est situé sur le profil, ce qui peut être moins pratique pour certains utilisateurs.