Le top 3 des Smartphones pas chers pour le multimédia : Samsung Galaxy A55, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus et Xiaomi Pixel 8a

Le design est un aspect essentiel pour choisir un smartphone. Le Google Pixel 8a se distingue par une barre horizontale à l'arrière qui intègre ses capteurs photo, disponible en bleu, vert, noir ou blanc, et présente des profils arrondis. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G arbore un design élégant avec des capteurs photo disposés dans le coin supérieur gauche, légèrement proéminents, et des bords arrière légèrement arrondis. Il est proposé en noir, violet et blanc. Enfin, le Samsung Galaxy A55 5G offre un dos en verre avec un style épuré et des capteurs photo semblant juste posés sur la coque, disponible en bleu, bleu foncé, lilas et lime, avec un léger effet bombé au niveau des boutons. Les profils sont également arrondis.

En termes de dimensions, le Google Pixel 8a mesure 152,1 mm de hauteur, 72,7 mm de largeur et 8,9 mm d'épaisseur pour un poids de 188 grammes. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G est plus grand et plus lourd avec 161,4 mm de hauteur, 74,2 mm de largeur, 8,9 mm d'épaisseur et un poids de 204,5 grammes. Le Samsung Galaxy A55 5G est également grand avec 161,1 mm de hauteur, 77,4 mm de largeur et 8,2 mm d'épaisseur, mais il est le plus lourd des trois avec 213 grammes. Le Google Pixel 8a est donc le plus petit et le plus léger, tandis que le Samsung Galaxy A55 5G est le plus lourd.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Google Pixel 8a est propulsé par le processeur Tensor G3 avec 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage, non extensible. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G utilise un MediaTek Dimensity 7200-Ultra avec jusqu'à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le Samsung Galaxy A55 5G est équipé d'un Samsung Exynos 1480 avec 8 Go de RAM et la possibilité d'ajouter une carte micro SD. En termes de puissance, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G est le plus performant, suivi du Samsung Galaxy A55 5G grâce à sa mémoire extensible, puis du Google Pixel 8a.

Pour les écrans, le Google Pixel 8a dispose d'un écran AMOLED de 6,1 pouces avec une résolution de 1080x2400 pixels et un pic de luminosité de 1400 cd/m². Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G propose un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1220x2712 pixels et une luminosité de 1800 cd/m². Le Samsung Galaxy A55 5G a un écran AMOLED de 6,6 pouces avec une résolution de 1080x2400 pixels et une luminosité de 1000 cd/m². Tous ont une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G offre l'écran le plus lumineux et le plus grand, suivi du Samsung Galaxy A55 5G, puis du Google Pixel 8a.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, le Google Pixel 8a possède un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un capteur à selfie de 13 mégapixels. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G est équipé d'un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels, avec un capteur à selfie de 16 mégapixels. Le Samsung Galaxy A55 5G dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un capteur à selfie de 32 mégapixels. Le Google Pixel 8a est le plus performant pour la photographie, suivi du Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G puis du Samsung Galaxy A55 5G avec son excellent capteur à selfie.

Pour la connectivité, tous les smartphones supportent la 5G, le Wi-Fi 6 ou 6E, le NFC et le Bluetooth 5.3. Aucun ne dispose d'une prise jack. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G est le seul avec un émetteur infrarouge. Tous ont des haut-parleurs stéréo et un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. En termes de certification d'étanchéité, ils sont tous capables d’être plongé dans l’eau douce pendant plusieurs minutes et de résister à la poussière.

Enfin, la capacité de la batterie est cruciale pour une utilisation multimédia intensive. Le Google Pixel 8a dispose d'une batterie de 4500 mAh, supportant une charge de 20 watts et une charge sans fil de 18 watts. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G est équipé d'une batterie de 5000 mAh avec une puissance de charge impressionnante de 120 watts, mais sans charge sans fil. Le Samsung Galaxy A55 5G possède également une batterie de 5000 mAh, supportant une charge de 25 watts sans charge sans fil. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G offre la charge la plus rapide, mais le Google Pixel 8a est le seul à supporter la charge sans fil.