Le top 5 des smartphones 5G à moins de 400€ : Galaxy A53, Vivo V21, Realme 9 Pro plus, Xiaomi Redmi Note 11 pro plus et Poco X4 Pro

Vous souhaitez vous offrir un smartphone qui permette d’accéder à la 5G mais votre budget est limité à 400 € ? Nous avons sélectionné pour vous les Samsung Galaxy A53 5G, Vivo V21 5G, realme 9 Pro+, Xiaomi Redmi Note 11 Pro et Poco X4 Pro qui correspondent à ces critères. Mais lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison pour vous aider dans votre choix.

Les smartphones Samsung Galaxy A53 5G, Vivo V21 5G, realme 9 Pro+, Xiaomi Redmi Note 11 Pro et Poco X4 Pro sont déclinés en différentes couleurs. Le plus léger est le Vivo V21 5G qui fait 176 grammes sur la balance suivi par le realme 9 Pro+ avec 182 grammes puis le Samsung Galaxy A53 5G avec 189 grammes, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro avec 202 grammes et pour finir avec le modèle le plus lourd de notre comparaison, le Poco X4 Pro avec 205 grammes. Le plus fin est encore le Vivo V21 5G qui ne fait que 7,3 mm d’épaisseur contre 8 mm pour le realme 9 Pro+, 8,1 mm pour le Samsung Galaxy A53 5G et 8,12 mm pour les Xiaomi Redmi Note 11 Pro et Poco X4 Pro qui proposent d’ailleurs les mêmes dimensions et nous le verrons ensuite, une fiche technique identique.

Quel écran est le plus intéressant ?

Le plus grand écran est installé sur le Xiaomi Redmi Note 11 Pro et le Poco X4 Pro qui proposent une diagonale de 6,67 pouces sur une dalle AMOLED de 1080x2400 pixels et profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Samsung Galaxy A53 5G dispose d’un écran AMOLED de 6,5 pouces ayant la même définition et la même fréquence maximale de rafraîchissement. Le Vivo V21 5G est équipé d’une surface d’affichage de 6,44 pouces AMOLED à 90 Hz ce qui est aussi le cas, sur 6,4 pouces, cette fois pour le realme 9 Pro+. Tous les mobiles de ce comparatif sont compatibles 5G et NFC. Le realme 9 Pro+ a l’avantage de proposer du Wi-Fi 6 contre du Wi-Fi 5, moins performant sur les autres appareils. Le Xiaomi et le Poco disposent d’une prise audio jack. Ils embarquent également un port infrarouge et un lecteur d’empreinte digitale installé sur le profil. Les autres mobiles sont dotés d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Les Samsung, realme et Xiaomi proposent un son stéréo.

Lequel offre le plus de puissance et la meilleure configuration photo ?

Si vous cherchez le smartphone qui offre le plus de performances, regardez du côté du realme 9 Pro+ avec son chipset MediaTek Dimensity 920 suivi par le Samsung Galaxy A53 5G équipé d’un processeur Samsung Exynos 1280 puis par les Xiaomi Redmi Note 11 Pro et Poco X4 Pro qui se partagent le Soc Qualcomm Snapdragon 695 et pour finir le Vivo V21 5G avec sa puce MediaTek Dimensity 800U. Tous sont déclinés avec 6 ou 8 Go de mémoire vive (sauf le Vivo V21 5G qui proposent 8 Go uniquement) avec, pour certains, la possibilité d’augmenter virtuellement la capacité de RAM.

Les Samsung, Xiaomi et Poco sont équipés d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh contre 4500 mAh pour le realme 9 Pro+ et 4000 mAh pour le Vivo V21 5G. De tous, c’est le Samsung qui met le plus de temps à se charger, supportant seulement 25 watts contre 30 watts pour le Vivo, 60 watts pour le realme et 67 watts pour les Xiaomi et Poco.

Enfin, pour la partie photo, le Samsung Galaxy A53 5G est le plus polyvalent avec 4 capteurs au dos : 64+12+5+5 mégapixels et un capteur de 32 mégapixels à l’avant. Ensuite, les Xiaomi Redmi Note 11 Pro et Poco X4 Pro ont la même configuration soit : 108+8+2 mégapixels à l’arrière et un objectif de 16 mégapixels en frontal. Le Vivo V21 5G profite d’une configuration de 64+8+2 mégapixels contre 50+8+2 mégapixels sur le realme 9 Pro+. Le Vivo a un avantage certain pour les selfies avec son capteur de 44 mégapixels installé en frontal.