Les derniers bons plans soldes sur les Smartphones Xiaomi (Redmi Note 10, Note 10s, Redmi 10, Xiaomi 11T et 11 Lite 5G NE)

Vous aimeriez vous offrir un smartphone Xiaomi en profitant des bons plans, mais hésitez encore entre le Redmi Note 10, le Redmi Note 10S, le Redmi 10, le 11T et le 11 Lite 5G NE ? Voici quelques éléments comparés pour vous aider dans votre choix.

Commençons par le design de ces smartphones puisqu’ils sont déclinés en plusieurs coloris, mais, de notre point de vue, c’est le Xiaomi 11 Lite 5G NE qui vaut le plus le détour notamment grâce à son incroyable finesse et sa légèreté. En effet, il ne fait que 158 grammes sur la balance contre 178,8 grammes pour le Redmi Note 10S, 179 grammes pour le Redmi Note 10, 181 grammes pour le Redmi 10 et 203 grammes pour le plus imposant, le Xiaomi 11T. C’est le deuxième plus épais avec 8,8 mm de profil contre 8,92 mm pour le Redmi 10, un appareil d’entrée de gamme. Pourtant, cela ne l’empêche pas d’embarquer la batterie ayant la plus grande capacité, soit 5000 mAh ce qui est aussi le cas des Redmi Note 10, Redmi Note 10S et du 11T, mais des quatre, c’est ce dernier qui se charge le plus vite supportant les 67 watts contre 33 watts pour les deux précédents et 18 watts pour le Redmi 10. Le 11 Lite 5G NE dispose d’une batterie de 4250 mAh ce qui n’est pas ridicule supportant la charge à 33 watts.

Des écrans bien différents, attention à ce que vous cherchez

Si vous cherchez le plus grand écran, mais aussi le plus remarquable, sachez qu’il est installé sur le Xiaomi 11T mesurant 6,67 pouces en diagonale profitant d’une dalle AMOLED compatible HDR10+ et Dolby Vision, comme les derniers iPhone 12 et iPhone 13. Le 11 Lite 5G NE est aussi doté d’une telle dalle, mais légèrement plus petite puisque sur 6,5 pouces en diagonale et avec une fréquence de rafraîchissement moindre, de 90 Hz. C’est aussi la fréquence proposée par le Redmi 10 sur 6,5 pouces, mais sur une dalle LCD moins qualitative. Les Redmi Note 10 et Redmi Note 10S utilise un écran de 6,43 pouces AMOLED non HDR à 60 Hz ce qui fait qu’ils sont les moins intéressants de notre comparatif du jour.

Les Xiaomi 11T et 11 Lite 5G NE sont compatibles 5G ce qui n’est pas le cas des trois autres limités à la 4G. En outre, ils disposent également du Wi-Fi 6 alors que les trois autres offrent du Wi-Fi 5. Seul le Redmi Note 10 n’est pas compatible NFC. Lui, le Redmi Note 10S et le Redmi 10 disposent d’un lecteur d’empreinte digitale sur le profil et tous embarquent un émetteur infrarouge pour les transformer en une télécommande universelle. Ils sont également certifiés IP53, donc résistants aux éclaboussures, mais pas à l’immersion sous l’eau.

Le plus puissant fait-il les plus belles photos ?

En termes de puissance et de performances, c’est le Xiaomi 11T qui offre les meilleurs résultats avec son processeur MediaTek Dimensity 1200 suivi par le 11 Lite 5G NE avec son Soc Snapdragon 778G de Qualcomm puis le Redmi Note 10S avec son chipset Helio G95 puis le Redmi Note 10 avec son processeur Qualcomm Snapdragon 678 pour terminer avec le Redmi 10 et sa puce Helio G88.

Pour prendre des photos, les Redmi Note 10, Redmi Note 10S et Redmi 10 ont presque la même configuration à l’exception du capteur principal qui est un 48 mégapixels pour le premier, un 64 mégapixels pour le deuxième et un 50 mégapixels pour le dernier, tous avec un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et deux autres objectifs de 2 mégapixels chacun.

Le Xiaomi 11T et le 11 Lite 5G NE partagent les capteurs grand-angle (encore un 8 mégapixels) et un autre capteur Macro de 5 mégapixels, mais le premier est équipé d’un capteur principal de 108 mégapixels contre un 64 mégapixels pour le deuxième. De tous, c’est le Xiaomi 11 Lite 5G NE qui propose les plus beaux clichés si on en croit le classement établi par le laboratoire d’analyse indépendant DxOMark suivi par le 11T puis le Redmi Note 10S.