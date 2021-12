Les meilleures promos Smartphones Xiaomi du moment

Les fabricants de smartphones se montrent généreux pendant la période de Noël. C’est le cas notamment de Xiaomi qui propose toute une flopée de bons plans sur plusieurs de ses modèles. Gros plan sur ces bonnes affaires à saisir absolument !

Le Poco F3 (6 Go/128 Go) à 319,90 €

Sorti en mars dernier, le Xiaomi Poco F3 est un smartphone orienté gaming qui fait sensation avec son design soigné et son bel écran de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour Noël, le fabricant chinois le rend plus accessible que jamais en offrant une remise de 40 € sur sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Sur la boutique officielle du fabricant, vous pouvez ainsi l’acheter à 319.90 € au lieu de 369,90 € !

Moins de 320 € donc pour vous offrir ce smartphone 5G qui est animé par une puce Snapdragon 870 et qui intègre un système de refroidissement LiquidCool 1.0. Trois capteurs photo, dont un de 48 mégapixels, sont présents à l’arrière, et une batterie de 4 520 mAh compatible avec la charge rapide à 33W assure l’autonomie.

Le Poco X3 Pro (8 Go/256 Go) à 249,90 €

Egalement disponible en promo sur la boutique officielle du fabricant chinois, le Poco X3 Pro bénéficie, pour sa part, d’une remise de 50 € sur sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. Il est donc disponible à 249,90 € au lieu de 299,90 €.

Déjà très apprécié pour son très bon rapport performance/prix, ce modèle représente donc un investissement encore plus avantageux grâce à cette promo. Sa fiche technique révèle un écran Full HD+ de 6,67 pouces rafraîchi à 120 Hz, une puce Snapdragon 860 et 4 capteurs photo arrière, dont un de 48 mégapixels. Ce smartphone brille également par sa grosse endurance assurée par sa batterie de 5160 mAh.

Le Xiaomi 11T à 509,90 €

Lancé officiellement il y a juste quelques semaines, le Xiaomi 11T n’échappe pas à la vague des promos de Noël. Sur le site officiel français du fabricant, une remise de 60 € est offerte pour tout achat durant la période de promo. Achetez ainsi ce modèle de milieu de gamme à seulement 509,90 € au lieu de 569,90 €.

Pour moins de 500 €, vous pourrez ainsi vous offrir un smartphone qui défie les modèles haut de gamme, avec son écran AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz. Sous sa coque, une puce MediaTek Dimensity 1200 est associée à 8 Go de RAM et une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 67 W assure une bonne endurance. Pour la photo, un triple capteur à 108 mégapixels est présent au dos de l’appareil.

Le Xiaomi 11 Lite 5G (NE) à partir de 279 €

Le Xiaomi 11 Lite 5G, ce smartphone mis sur le marché en septembre dernier, se déleste de 80 € et passe donc sous la barre des 300 €. Pour être plus précis, il passe de 369 € à 279 €. Ce prix tient compte d'une remise immédiate de 30€ et une offre de remboursement différé de 50€.

Profitez-en donc pour découvrir cette nouvelle édition du Xiaomi 11 Lite au style extra-fin et extra-léger. Ses principaux atouts sont son bel écran AMOLED de 6,55 pouces rafraîchi à une fréquence de 90 Hz, sa puce Snapdragon 778G, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour la photo, trois capteurs, dont un de 64 mégapixels sont proposés.

Le Mi 11i à 499 € chez RED by SFR

Nous bouclons ce tour d’horizon, avec une offre renversante : 200 € de remise immédiate sur le Mi 11i ! C’est énorme ! Le prix de vente finale est donc de 499 € au lieu de 699 €.

Pour rappel, cet appareil est équipé de la puce Snapdragon 888 associée à 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. Pour la photo, un capteur de 108 mégapixels est associé à deux autres capteurs. Côté autonomie, une batterie de 4520 mAh, compatible avec la charge rapide à 33 X est présente.

Si vous êtes intéressé par l’une ou l’autre de ces promos, ne perdez pas de temps ! Les stocks disponibles sont limités.