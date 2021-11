Les meilleures promos Xiaomi Black Friday : Xiaomi 11T, Poco F3, Poco X3 pro, Mi 11i et Xiaomi 11 Lite 5G

C’est le moment de profiter des meilleures promotions sur les smartphones Xiaomi. Mais entre le 11T, le Mi 11i, le 11 Lite 5G, le Poco F3 ou le Poco X3 Pro, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de réponse pour vous aider dans votre choix.

Chez Xiaomi, on aime bien la couleur et comme c’est un peu l’affaire de chacun, nous vous laissons totalement libres de vos goûts dans ce domaine. Pour les dimensions, c’est le Poco X3 Pro qui est le plus imposant et aussi le plus lourd avec 215 grammes sur la balance contre 159 grammes seulement pour le Mi 11 Lite 5G qui ne fait que 6,81 mm d’épaisseur se montrant ainsi le plus fin de tous. Le plus épais est le Poco X3 Pro puis le 11T (8,8 mm), suivi par le Poco F3 et le Mi 11i (7,8 mm).

Les batteries les plus imposantes sont installées dans le Poco X3 Pro (5160 mAh) et dans le 11T (5000 mAh). Elles peuvent se charger respectivement à 33 et 67 watts. 33 watts c’est aussi la puissance supportée par les batteries des de 4520 mAh des Mi 11i et Poco F3 et 4250 mAh proposé sur le 11 Lite 5G.

Des écrans bien différents avec un large choix

Les cinq smartphones du jour ont presque tous un écran de 6,67 pouces sauf le Mi 11 Lite 5G dont la surface d’affichage fait 6,55 pouces en diagonale. Ils sont tous AMOLED sauf le Poco X3 Pro. Ils sont tous 120 Hz sauf le Mi 11 Lite 5G. Seul celui du 11T est compatible Dolby Vision alors que les autres sont « seulement » HDR10+ sauf pour le LCD du Poco X3 Pro non HDR. C’est aussi le seul à ne pas être compatible 5G. Limité à la 4G, il propose un lecteur d’empreinte digitale sur le profil, comme le Poco F3, le Mi 11i et le Mi 11 Lite 5G. Le 11T est équipé d’un lecteur sous l’écran. Tous embarquent un émetteur infrarouge. Les Mi11i, Xiaomi 11T et Poco X3 Pro peuvent officiellement résister à des éclaboussures.

Puissance et multimédia, lequel est le meilleur ?

Le plus puissant des smartphones comparés aujourd’hui est le Mi 11i avec son Soc Snapdragon 888 suivi par le Poco F3 avec un chipset Qualcomm Snapdragon 870 puis le 11T avec un processeur Dimensity 1200 suivi par le Poco X3 Pro qui est équipé d’une puce Snapdragon 860 pour finir avec le Mi 11 Lite 5G et sa puce Snapdragon 780G. Tous profitent de 8 Go de mémoire vive et d’une capacité de stockage d’un minimum de 128 Go. Enfin, pour la configuration photo, celles de l’arrière des Mi 11i et 11T est strictement identiques : 108+8+5 mégapixels. Le Poco F3 utilise une configuration 48+8+5 mégapixels alors que le Mi 11 Lite 5G s’appuie sur 64+8+5 mégapixels. Le Poco X3 Pro dispose d’une configuration 48+8+2+2 mégapixels. Tous sont dotés d’un capteur de 20 mégapixels à l’avant sauf pour le Xiaomi 11 Lite 5G NE qui propose un module de 16 mégapixels.