Les meilleurs smartphones à moins de 200€ : Samsung Galaxy A13, Xiaomi Redmi Note 11, Poco m4 pro, realme 8i et Oppo A54

Vous cherchez un bon smartphone mais votre budget est limité à 200 € ? Nous avons fait une sélection pour vous des meilleurs d’entre eux parmi le Samsung Galaxy A13, le Xiaomi Redmi Note 11, le Poco M4 Pro, le realme 8i et le Oppo A54. Mais lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments comparés croisés pour vous aider dans votre choix.

Le design est un peu l’affaire de chacun mais sachez que si vous n’avez pas peur d’avoir un large bloc d’optiques à l’arrière, c’est du côté du Poco M4 Pro qu’il faut regarder puisqu’il propose une bande sur toute sa largeur, au dos. Les autres blocs sont plus discrets et celui que nous trouvons le plus « sympathique » est le Samsung Galaxy A13 avec des capteurs dépassant tout juste de la coque arrière. Tous sont proposés dans différents coloris. De tous, ce sont les Poco M4 Pro et Redmi Note 11 qui sont les plus légers avec 179 grammes sur la balance contre 190 grammes pour le Oppo A54 5G, 194 grammes pour le realme 8i et 195 grammes pour le Samsung Galaxy A13. Concernant les dimensions, les Poco M4 Pro et Xiaomi Redmi Note 11 font exactement la même taille et sont fins de 8,09 mm. Ensuite, au niveau finesse, il y a le Oppo A54 5G qui fait 8,4 mm puis le realme 8i qui propose une épaisseur de 8,5 mm alors que le Samsung Galaxy A13 offre une finesse de 8,8 mm.

Des écrans AMOLED mais aussi du LCD

Les écrans les plus remarquables sont installés sur les Poco M4 Pro et le Redmi Note 11. Ils ont la même surface d’affichage soit une dalle AMOLED de 6,43 pouces en diagonale affichant une définition de 1080x2400 pixels et profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz avec un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. Les trois autres mobiles sont équipés d’une dalle LCD, moins qualitative.

Les Samsung Galaxy A13 et realme 8i propose des diagonales de 6,6 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de 120 Hz pour le realme. Enfin, le Oppo A54 5G dispose d’un écran LCD de 6,5 pouces à 90 Hz. Seul le Oppo A54 5G est compatible 5G, les autres étant limités à la 4G. Ils sont tous Wi-Fi 5, Bluetooth et dotés d’une puce NFC pour le paiement sans contact. Il y a également une prise audio pour brancher un casque.

Lequel est le plus performant ?

Si vous cherchez le mobile le plus performant de notre comparatif du jour, sachez qu’il s’agit du Samsung Galaxy A13 avec son chipset MediaTek Dimensity 700 suivi par les realme 8i et Poco M4 Pro qui dispose d’un processeur MediaTek Helio G96 puis le Xiaomi Redmi Note 11 avec sa puce Qualcomm Snapdragon 680 et pour finir le Oppo A54 5G disposant d’un processeur Snapdragon 480. Ils sont déclinés avec 4, 6 voire 8 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie. Ils proposent tous, sauf le Oppo A54 5G d’insérer une carte mémoire pour étendre la capacité de stockage interne.

Pour fonctionner, pas de jaloux, tous disposent d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh. Les Poco M4 Pro et Xiaomi Redmi Note 11 peuvent supporter la charge à 33 watts contre 18 watts pour le realme 8i, 15 watts pour le Samsung Galaxy A13 et seulement 9 watts pour le Oppo A54 5G, se chargeant le moins rapidement.

Quelles configurations photo ?

Enfin, pour la configuration photo, le Samsung Galaxy A13, realme 8i et Redmi Note 11 sont équipés d’un capteur principal de 50 mégapixels. Il s’agit d’un module de 48 mégapixels pour le Oppo A54 5G et de 64 mégapixels pour le Poco M4 Pro. Les capteurs ultra grand-angle sont disponibles sur chaque mobile, sauf sur le realme 8i qui se contente de deux autres capteurs de 2 mégapixels. Pour le Samsung, il s’agit d’un module de 5 mégapixels, de 8 mégapixels pour les trois autres. Les autres capteurs sont des 2 mégapixels. Il y en a deux sur le Samsung, deux sur le Oppo, deux sur le Xiaomi et un seul sur le Poco M4 Pro.

Pour les selfies, les Oppo A54 5G, realme 8i et Poco M4 Pro sont dotés d’un objectif de 16 mégapixels alors que le Redmi Note 11 dispose d’un capteur de 13 mégapixels et que le Samsung propose un objectif de 8 mégapixels. Les lecteurs d’empreinte digitale sont installés sur le profil et les Poco M4 Pro et Xiaomi Redmi Note 11 profitent d’un émetteur infrarouge pour en faire des télécommandes universelles.