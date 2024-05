Les meilleurs Smartphones Xiaomi en mai 2024 : Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, Redmi Note 13 Pro, POCO X6 Pro et Redmi Note 13

En matière de design, chaque modèle présente ses particularités. Le POCO X6 Pro 5G arbore ses capteurs photo dans un module situé dans le coin supérieur gauche, prolongé par une bande qui court sur la largeur. Ses finitions incluent des options en plastique noir ou gris, ainsi qu'en similicuir jaune. De son côté, le Xiaomi Redmi Note 13 5G opte également pour une disposition similaire des capteurs, mais avec un design plus épuré où seuls les objectifs ressortent. Il est disponible en noir, bleu et blanc. Le Redmi Note 13 Pro, partageant les mêmes dimensions que le Note 13, se décline en noir, violet et vert. Le Xiaomi 14 Ultra et le Xiaomi 14 présentent une approche plus raffinée : le premier dispose d'un cercle large et classe pour ses capteurs, tandis que le second intègre ses capteurs dans une plaque noire carrée. Leurs profils, tout comme ceux des autres modèles, sont plutôt plats, avec des variations mineures en courbure.

Les dimensions varient légèrement d'un modèle à l'autre. Le Xiaomi 14 est le plus compact avec ses dimensions de 152,8x71,5x8,2 mm, tandis que le Xiaomi 14 Ultra est le plus grand et le plus épais avec 161,4x75,3x9,2 mm. Le poids des smartphones suit aussi cette tendance : le Xiaomi 14 Ultra est le plus lourd à 220 grammes, alors que le Xiaomi Redmi Note 13 5G est le plus léger à 174,5 grammes.

Quant à la capacité de batterie, tous les modèles offrent 5000 mAh, à l'exception du Xiaomi 14 avec 4610 mAh. Le Xiaomi 14 Ultra se distingue par sa capacité de charge la plus élevée de 90 watts et une option de charge sans fil de 80 watts. Les autres modèles, tels que le POCO X6 Pro 5G et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro, supportent une charge de 67 watts, mais sans option de charge sans fil.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les modèles Xiaomi sélectionnés sont animés par des processeurs de dernière génération. Le Xiaomi 14 Ultra et le Xiaomi 14 bénéficient du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, promettant une efficacité énergétique et des performances de traitement graphique supérieures. Ces deux modèles proposent également des capacités maximales de mémoire vive et de stockage, respectivement à 16 Go et 512 Go pour le 14 Ultra, et 12 Go et 512 Go pour le 14, sans extension possible via une carte micro SD. Les autres smartphones, le POCO X6 Pro 5G, le Xiaomi Redmi Note 13 5G, et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro, sont équipés de puces MediaTek, avec des configurations de 8 à 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage interne. Classés par puissance, le Xiaomi 14 Ultra et le Xiaomi 14 se positionnent en tête, suivis par le POCO X6 Pro 5G et les modèles de la série Redmi Note 13.

En ce qui concerne les écrans, tous les modèles présentent des dalles AMOLED, assurant des noirs profonds et des couleurs vibrantes. Le Xiaomi 14 Ultra domine avec son écran incurvé de 6,73 pouces, offrant une définition de 1440x3200 pixels et une luminosité maximale de 3000 cd/m², supportant HDR10+ et Dolby Vision pour une expérience visuelle sans pareil. Le Xiaomi 14 suit de près avec une diagonale de 6,36 pouces et des spécifications similaires en termes de luminosité et de définition. Les modèles Redmi et le POCO X6 Pro 5G offrent également des écrans de 6,67 pouces, avec des fréquences de rafraîchissement maximales de 120 Hz et des pics de luminosité à 1800 cd/m², mais sans les avantages d’avoir des écrans incurvés.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Xiaomi 14 Ultra se positionne comme un véritable photophone offrant les plus beaux clichés de ce comparatif. Pour cela, il s’appuie sur ses quatre capteurs de 50 mégapixels chacun. Ce modèle inclut deux téléobjectifs offrant des capacités de zoom optique de 3,2x et 5x, optimisés pour capturer des détails précis à distance. Ces capacités sont renforcées par une collaboration avec Leica offrant la possibilité de sélectionner des filtres exclusifs et garantissant une optimisation de l'image qui conviendra parfaitement aux amateurs de photographie exigeants.

Le Xiaomi 14 suit la tendance avec une configuration similaire notamment avec les filtres Leica bien que moins élaborée techniquement puisqu’il compte sur la présence de trois capteurs de 50 mégapixels (un téléobjectif en moins). Cela lui permet tout de même de proposer une qualité d'image très élevée, en particulier pour les photos ultra grand-angle et les zooms optiques. Il représente une option solide pour ceux qui souhaitent des performances photographiques de haute qualité sans atteindre les sommets de l'Ultra.

Quant au Xiaomi Redmi Note 13 Pro, il se distingue par son capteur principal extrêmement puissant de 200 mégapixels. Ce capteur permet une capture d'image détaillée, idéale pour les grandes impressions ou pour un recadrage intensif sans perte significative de qualité. Malgré cette capacité impressionnante, le téléphone reste plus limité en termes de versatilité optique comparé au 14 Ultra.

Le POCO X6 Pro 5G et le Xiaomi Redmi Note 13 5G offrent des configurations plus standard mais tout à fait compétitives. Le POCO X6 Pro 5G est équipé d’un capteur principal de 64 mégapixels qui assure une bonne qualité pour les usages courants, tandis que le Xiaomi Redmi Note 13 5G propose un capteur de 108 mégapixels, offrant une résolution supérieure pour les utilisateurs à la recherche de détails plus fins dans leurs prises de vue. Les smartphones sont également équipés de capteurs secondaires dédiés aux prises de vue grand-angle et macro, enrichissant ainsi l'expérience photographique en permettant aux utilisateurs de capturer des images avec une grande variété de perspectives et de détails. De plus, les capteurs à selfie de ces modèles, allant de 16 à 32 mégapixels, assurent des autoportraits de haute qualité, répondant aux exigences des réseaux sociaux et pratiques pour les appels vidéo.

Enfin, sur le plan de la connectivité, les Xiaomi 14 Ultra et 14 se distinguent avec le Wi-Fi 6E, une avancée notable par rapport aux standards Wi-Fi 5 des autres modèles. Tous disposent de la technologie NFC et Bluetooth, avec des variations mineures dans les versions du Bluetooth. Concernant la résistance à l'eau, le Xiaomi 14 Ultra et le Xiaomi 14 bénéficient d'une certification IP68, supérieure à l'IP54 des autres modèles, offrant ainsi une meilleure protection contre les éléments. L'emplacement des lecteurs d'empreintes digitales varie également, mais tous restent facilement accessibles, favorisant une expérience utilisateur sécurisée et pratique. Tous sont également dotés d’un émetteur infrarouge qui permet de les transformer en une télécommande universelle.