Les smartphones sélectionnés offrent une variété de configurations de caméras, toutes conçues pour améliorer l'expérience photographique à des degrés divers. Ainsi, les Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G et Redmi Note 13 Pro+ 5G se distinguent par leurs capteurs principaux de 200 mégapixels, promettant des détails exceptionnels et une grande capacité de traitement d'image, surtout en condition de basse lumière. Ils sont accompagnés d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels, offrant une polyvalence pour tous types de prises de vue. Les capteurs à selfie de 16 mégapixels sur les deux modèles garantissent également des autoportraits de haute qualité.

En comparaison, le Google Pixel 7a, avec son capteur principal de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels qui fait également office de capteur macro, offre une technologie de traitement d'image avancée grâce au processeur Tensor G2. Cela permet une optimisation en temps réel des images, ce qui est particulièrement utile pour les utilisateurs cherchant à capturer des photos professionnelles sans manipulation postérieure. Le capteur à selfie de 10,8 mégapixels est également robuste, intégrant des fonctionnalités avancées pour les portraits.

De son côté, le Nothing phone 1 embarque deux capteurs de 50 mégapixels dont un module prévu pour les photos en mode ultra grand-angle. Il utilise un capteur à selfie de 16 mégapixels pour les images de soi et les appels vidéo proposant ainsi une grande polyvalence. Enfin, le Google Pixel 6a, bien que plus modeste, n'est pas en reste avec un capteur principal de 12,2 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Ce modèle utilise également le traitement d'image assisté par l'IA pour maximiser la qualité des photos, bien que la résolution soit inférieure à celle des autres modèles examinés.

En matière de photographie, les modèles de Xiaomi pourraient sembler supérieurs en raison de leur haute résolution, mais les capacités de traitement d'image avancées des Google Pixels, notamment avec le Pixel 7a, pourraient en faire le choix préféré pour ceux qui valorisent la qualité d'image globale et l'efficacité du traitement automatique, plutôt que la simple résolution. Cela place le Pixel 7a en tête pour ceux qui cherchent à obtenir les meilleures photos possibles sans nécessairement avoir besoin de la plus haute résolution.

Quel design et lequel est le plus puissant ?

Les Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G et Pro+ 5G partagent des traits esthétiques similaires, avec des capteurs photo installés sur une plaque distincte qui s'intègre harmonieusement avec le reste du dos de l'appareil, disponible en noir, violet et, pour le Pro+ 5G, également en blanc. Les profils sont plats pour le Pro 5G et légèrement arrondis pour le Pro+ 5G. Le Google Pixel 7a et 6a optent pour une barre transversale unique intégrant les capteurs photo, donnant un aspect plus épuré et moderne. Disponible en plusieurs couleurs, dont le bleu, gris, corail et blanc pour le 7a, et vert, gris, ou charbon pour le 6a, ces modèles de Google offrent également un design épuré avec un cadre en verre. Le Nothing phone 1, pour sa part, dispose d’un design original avec une partie semi-transparente au dos et les deux capteurs photo installés dans le coin supérieur à gauche. Ses profils sont plutôt plat à l’image des iPhone.

Les deux modèles de Xiaomi affichent des dimensions similaires, le Redmi Note 13 Pro+ 5G étant légèrement plus épais et plus lourd (204,5 grammes contre 187 grammes pour le Pro 5G). Le Google Pixel 7a et 6a sont comparables en taille, mesurant chacun autour de 152 mm de hauteur, mais le Pixel 6a est légèrement plus léger à 178 grammes contre 193,5 grammes pour le 7a. C’est exactement le poids du Nothing phone 1 mais avec des dimensions légèrement plus généreuse.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G utilise un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, tandis que le Pro+ 5G embarque le MediaTek Dimensity 7200-Ultra, tous deux disponibles avec 8 ou 12 Go de RAM et des options de stockage allant jusqu'à 512 Go. Les Google Pixel 7a et 6a sont équipés respectivement des processeurs Tensor G2 et Tensor, avec 8 Go de RAM et une capacité de stockage limitée à 128 Go sans extension possible via micro SD, ce qui peut être un inconvénient pour les utilisateurs qui ont besoin de grands espaces de stockage. Le Nothing phone 1 cultive sa différence avec un chipset Qualcomm Snapdragon 778G+ spécialement optimisé. Il embarque 8 ou 12 Go de mémoire vive.

Quel est le meilleur écrans et quelle autonomie ?

Tous les modèles sélectionnés utilisent des écrans AMOLED avec des caractéristiques de pointe. Les Xiaomi offrent des écrans de 6,67 pouces avec un pic de luminosité de 1800 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. C’est aussi la même fréquence que sur l’écran du Nothing phone 1 mais avec une surface d’affichage de 6,5 pouces, toujours avec une dalle AMOLED. Les Google Pixel proposent des écrans de 6,1 pouces, avec le 7a mettant en avant une compatibilité HDR et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz contre 60 Hz pour le 6a, ce qui rend le 7a légèrement plus attrayant pour une utilisation intensive comme le visionnage de vidéos ou les jeux.

Pour prendre beaucoup de photos et réaliser de nombreuses vidéos, les smartphones se doivent d’offrir une bonne autonomie et une charge rapide. Ainsi, les deux modèles de Xiaomi sont équipés de batteries puissantes, le Pro 5G avec 5100 mAh et le Pro+ 5G avec 5000 mAh, ce dernier supportant une impressionnante puissance de charge de 120 watts contre 67 watts pour son homologue. Seul le Nothing phone 1 supporte la charge sans fil, ce qui peut représenter un avantage pour certains utilisateurs. Sa batterie propose une capacité de 4500 mAh et il accepte la charge à 33 watts maximum. Les Google Pixel 7a et Pixel 6a, quant à eux, possèdent des batteries de 4400 mAh, mais avec des puissances de charge plus modestes (20 watts pour le Pixel 7a et 18 watts pour le 6a), et seul le Pixel 7a supporte la charge sans fil.