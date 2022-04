Samsung : les trois meilleures Smartphones 5G à moins de 500€ ( Galaxy A53, Galaxy S20 FE 5G et Galaxy A52s)

Vous envisagez de vous offrir un nouveau smartphone de la marque Samsung qui soit compatible 5G mais pas plus que 500 € et hésitez entre le Galaxy A52s 5G, le Galaxy A53 5G et le Galaxy S20 FE 5G ? Voici quelques éléments de comparaison croisés afin de vous aider dans votre choix.

Des trois smartphones comparés aujourd’hui, c’est le Galaxy S20 FE 5G qui a le bloc optique le moins discret étant donné que les deux autres proposent une forme de la coque arrière qui revient sur les capteurs photo dans le même ton que le dos. Les trois mobiles pèsent à peu près le même poids soit 190 grammes. À un demi-millimètre près, ils ont aussi le même gabarit et la même épaisseur avec un très léger avantage sur ce point pour le Galaxy A53 5G qui fait 8,1 mm contre 8,4 mm pour les deux autres. Ils sont tous les trois certifiés IP67 donc résistants à l’eau et à la poussière. Ils ont un lecteur d’empreinte digitale installé sous l’écran pour identifier leur seul et unique propriétaire. En termes de connectivité, ils sont donc compatibles 5G mais seul le Galaxy S20 FE 5G propose du Wi-Fi 6, plus rapide que le Wi-Fi 5 embarqué sur le Galaxy A52s 5G et le Galaxy A53 5G. Ils supportent deux cartes SIM et seul le Galaxy A53 5G dispose d’un emplacement pour une carte mémoire microSD.

Samsung Galaxy A53 5G acheter au meilleur prix Rakuten

376,00 € Rakuten

Amazon Marketplace 384,04 € acheter Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 384,91 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Lequel à le plus bel écran et quel est celui qui offre le plus de performances ?

Concernant l’écran, il n’y a pas de jaloux car les trois smartphones comparés du jour disposent de la même surface d’affichage sur une dalle AMOLED de 6,5 pouces perforée en haut au centre pour laisser de la place au capteur photo frontal. Leur écran affiche une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement variable de 120 Hz pour des défilements fluides. Si vous cherchez le mobile le plus performant parmi ces trois modèles, regardez du côté du Galaxy S20 FE 5G avec son chipset Qualcomm Snapdragon 865 suivi par le Galaxy A52s 5G qui dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 778G offrant un peu plus de puissance que l’Exynos 1280 installé dans le Galaxy A53 5G. Ils sont proposés avec 6 Go de mémoire vive pour les deux premiers et une version 8 Go est disponible sur le Galaxy A53 5G. Ils proposent un minimum de 128 Go d’espace de stockage interne.

Pour fonctionner, les Galaxy A52s 5G et Galaxy S20 FE 5G sont équipés d’une batterie de 4500 mAh alors que le Galaxy A53 5G doit offrir une autonomie supérieure avec sa batterie de 5000 mAh. Elle supporte la charge à 25 watts, comme sur le Galaxy A52s 5G alors que le Galaxy S20 FE 5G se charge un peu moins vite, à 18 watts. Il n’est pas question ici de charge sans fil ou inversée comme sur les modèles les plus haut de gamme.

Galaxy S20 Fan Edition acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

380,00 € Amazon Marketplace

Rakuten 389,35 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 398,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Des configurations photo très proches

Enfin, pour la partie photo, c’est assez simple puisque les Galaxy A53 5G et Galaxy A52s 5G proposent exactement la même configuration soit 64+12+5+5 mégapixels à l’arrière avec un capteur de 32 mégapixels à l’avant tandis que le Galaxy S20 FE 5G dispose de deux capteurs de 12 mégapixels et d’un troisième objectif de 8 mégapixels, aussi avec un capteur de 32 mégapixels en frontal. Les trois smartphones sont capables de filmer avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde et propose, au sein de l’application Appareil photo plusieurs modes dont un amusant et d’autres utilisant la réalité augmentée.