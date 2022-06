Série realme 9 : le 9 5G, le 9i, le 9 Pro ou le 9 Pro Plus, lequel choisir ?

La marque realme propose une série complète de smartphones portant le numéro 9 mais entre le realme 9i, le realme 9 5G, le realme 9 Pro et le realme 9 Pro +, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider à y voir plus clair et faire le bon choix.

Les goûts et les couleurs étant l’affaire de chacun, regardez les différents coloris proposés par les modèles de smartphones realme 9 5G, realme 9i, realme 9 Pro et realme 9 Pro + sachant qu’il devrait en y avoir plus d’un qui saura attirer votre œil. Chez realme, on aime bien les reflets et en mettre plein la vue. Pour les dimensions, le plus grand des quatre mobiles comparés dans cet article est le realme 9i mais ce n’est pas le plus lourd, ce titre revenant au realme 9 Pro avec 195 grammes sur la balance suivi par le realme 9 5G avec 191 grammes puis le realme 9i avec 190 grammes et pour finir avec le realme 9 Pro + avec 182 grammes. C’est aussi le plus fin avec 8 mm d’épaisseur contre 8,5 mm pour le realme 9 Pro et le realme 9 5G alors que le realme 9i fait 8,4 mm de profil. C’est à cet endroit que l’on trouve le lecteur d’empreinte digitale, comme sur le realme 9 Pro et le realme 9 5G tandis qu’il est installé sous l’écran du realme 9 Pro +.

Quelle qualité d’écran pour ses smartphones realme 9 ?

Ce dernier profite effectivement d’une dalle AMOLED qui lui permet d’accueillir le lecteur d’empreinte dessous ce qui n’est pas le cas des autres puisqu’ils embarquent une surface LCD, moins qualitative mais qui a le mérite d’être un peu plus grande puisque le realme 9i et le realme 9 Pro offre une diagonale de 6,6 pouces contre 6,5 pouces pour le realme 9 5G et finalement 6,4 pouces pour le realme 9 Pro +. Celui-ci profite d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, comme sur le realme 9i mais en dessous des 120 Hz donc pour des défilements plus fluides proposés sur le realme 9 Pro et le realme 9 5G. Seul le realme 9i n’est pas compatible 5G et seul le realme 9 5G n’a pas de NFC pour le paiement sans contact. Le realme 9 Pro + est le seul de notre comparatif à ne pas proposer de port jack pour brancher un casque. Le son est stéréo sur le realme 9i et le sur le realme 9 Pro +.

Lequel offre le plus de puissance et la meilleure configuration photo ?

Les meilleures performances sont obtenues sur le realme 9 Pro + avec son chipset MediaTek Dimensity 920 suivi par le Snapdragon 695 installé sur les realme 9 Pro et realme 9 5G et pour finir le Snapdragon 680 du realme 9i. Il est possible d’insérer une carte mémoire pour étendre la capacité de stockage interne sur tous sauf le realme 9 Pro +. C’est lui qui se charge le plus rapidement supportant la charge à 60 watts contre 33 watts pour le realme 9i et realme 9 Pro tandis que le realme 9 5G est limité à 18 watts. Sa capacité est de 4500 mAh contre 5000 mAh pour les trois autres, promettant d’une autonomie légèrement supérieure.

Enfin, pour la configuration photo, le realme 9i a un bloc de 50+2+2 mégapixels au dos contre 64+8+2 mégapixels installés à l’arrière du realme 9 Pro et de 50+8+2 mégapixels au dos du realme 9 Pro + contre 48+2+2 mégapixels sur le realme 9 5G. Les quatre mobiles sont dotés d’un capteur de 16 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie.