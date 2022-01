Smartphone 5G à moins de 400€ : lequel acheter en 2022 ?

Vous avez décidé de vous offrir un nouveau smartphone 5G, mais votre budget est limité à 400 € ? Nous avons sélectionné pour vous plusieurs modèles qui correspondent, mais pour savoir lequel est vraiment fait pour vous, voici quelques éléments comparés croisés des Samsung Galaxy A52s 5G, Honor 50, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Poco F3 et Oppo Reno6.

Si vous aimez les couleurs, vous allez être servis étant donné que notre sélection est déclinée en plusieurs coloris tous plus intéressants les uns que les autres. Si vous cherchez le modèle le plus léger, il s’agit du Xiaomi 11 Lite 5G NE avec ses 158 grammes contre le plus lourd, le Poco F3. Le Xiaomi est également le plus fin de notre sélection mesurant seulement 6,81 mm contre 7,59 mm pour le Oppo Reno6, 7,77 mm pour le Honor 50, 7,8 mm pour le Poco F3 et 8,4 mm pour le Samsung Galaxy A52s 5G. Tous proposent un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran, sauf le Poco F3 où il est installé sur le bouton de mise en veille. Ils sont tous compatibles 5G. Seul le Samsung ne propose pas de Wi-Fi 6, ce qui est le cas de tous les autres assurant ainsi un très haut débit et une longue portée.

Lequel embarque le meilleur écran ?

L’écran le plus grand est installé sur le Poco F3 mesurant 6,67 pouces HDR10+ et 120 Hz, pour la fréquence de rafraîchissement sur une dalle AMOLED. C’est aussi le cas des écrans du Samsung Galaxy A52s 5G et du Honor 50 sur, respectivement, 6,5 et 6,57 pouces en diagonale. Les écrans des Reno6 et Xiaomi 11 Lite 5G NE sont des dalles AMOLED ayant une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz sur, respectivement 6,43 et 6,5 pouces avec, pour le Xiaomi, la possibilité d’afficher des contenus HDR10+ et Dolby Vision. Les Xiaomi et Poco disposent d’un émetteur infrarouge pour en faire des télécommandes universelles.

Lequel est le plus performant ?

Pour les performances, c’est le Poco F3 qui offre la plus grande puissance de calcul avec son chipset Qualcomm Snapdragon 870 suivi par les Honor 50, Samsung Galaxy A52s 5G et Xiaomi 11 Lite 5G NE qui partagent le Snapdragon 778G. Le Oppo Reno6 ferme la marche avec son SoC Mediatek Dimensity 900. Aucun ne supporte de carte mémoire, mais ils proposent un minimum de 128 Go d’espace de stockage interne. La plus grande batterie est installée dans le Poco F3 avec 4520 mAh supportant la charge à 33 watts suivi par le Samsung Galaxy A52s 5G avec 4500 mAh à 25 watts puis par les Honor 50 et Oppo Reno6 avec 4300 mAh à 66 et 65 watts alors que le Xiaomi 11 Lite 5G NE dispose d’une batterie d’une capacité de 4250 mAh se chargeant à 33 watts.

Enfin, pour la configuration photo, c’est le Honor 50 qui est le mieux équipé avec un bloc de 108+8+2+2 mégapixels à l’arrière et un objectif de 32 mégapixels à l’avant. C’est aussi le cas du Samsung Galaxy A52s 5G, mais avec une configuration de 64+12+5+5 mégapixels au dos. Les Oppo Reno6 et Xiaomi 11 Lite 5G NE ont des blocs d’optiques très proches, respectivement, 64+8+2 mégapixels et 64+8+5 mégapixels avec un capteur de 32 mégapixels pour les selfies sur le Oppo et un objectif de 20 mégapixels pour le Xiaomi. Le Poco F3 est le moins performant en photo avec ses capteurs de 48+8+5 mégapixels à l’arrière et son capteur de 20 mégapixels pour se prendre en selfie.

