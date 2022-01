Soldes : les meilleures promotions Smartphones Xiaomi (11T, 11 Lite 5G NE, Poco X3 Pro, Poco F3 et Redmi Note 10 Pro)

Vous avez décidé de profiter des soldes pour vous offrir un nouveau smartphone de la marque Xiaomi mais entre les modèles 11T, 11 Lite 5G NE, Redmi Note 10 Pro Poco F3 ou Poco X3 Pro, vous ne savez lequel choisir ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider dans votre choix.

Si vous cherchez un smartphone compact qui soit à la fois léger et très fin, c’est le Xiaomi 11 Lite 5G NE qui est le mieux placé étant donné qu’il ne pèse que 158 grammes pour un profil de 6,81 mm seulement contre 7,8 mm pour le Poco F3, 8,1 mm pour le Redmi Note 10 Pro, 8,8 mm pour le Xiaomi 11T et 9,4 mm pour l’épais Poco X3 Pro. C’est aussi ce dernier qui est le plus lourd avec 215 grammes sur la balance. Tous profitent d’un émetteur infrarouge sur le profil supérieur pour en faire des télécommandes universelles pour piloter une télévision ou un équipement audio/vidéo, par exemple.

Lequel est le plus puissant ?

Question puissance, c’est le Poco F3 qui offre les meilleures performances avec son processeur Qualcomm Snapdragon 870 suivi par le Xiaomi 11T avec sa puce Mediatek Dimensity 1200 puis le Poco X3 Pro équipé d’un chipset Qualcomm Snapdragon 860. Ensuite, il y a le Xiaomi 11 Lite 5G NE doté d’un processeur Snapdragon 778G et pour finir le Redmi Note 10 Pro avec son Soc Snapdragon 732G. Ce dernier propose un minimum de 64 Go d’espace de stockage alors que les autres commencent à 128 Go et seul le Poco X3 Pro supporte une carte mémoire supplémentaire. Il propose la batterie ayant le plus de capacité : 5160 mAh supportant la charge à 33 watts, comme le Redmi Note 10 Pro avec une batterie de 5020 mAh ou le Poco F3 avec 4520 mAh ou encore le Xiaomi 11 Lite 5G NE avec 4250 mAh. Le Xiaomi 11T a la particularité d’avoir la capacité de charge à 67 watts sur sa batterie de 5000 mAh.

Lequel a le meilleur écran ?

Les écrans des Redmi Note 10 Pro, Xiaomi 11T et Poco F3 profite d’une taille de 6,67 pouces sur une dalle AMOLED avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. C’est aussi le cas du Poco X3 Pro mais sur une dalle LCD moins gratifiante pour les couleurs et la profondeur des noirs. L’écran du Xiaomi 11 Lite 5G NE fait 6,5 pouces AMOLED à 90 Hz. Il supporte les formats HDR10+ mais aussi Dolby Vision, comme le Xiaomi 11T et les iPhone 12 et iPhone 13.

Les Xiaomi 11T, Xiaomi 11 Lite 5G NE et Poco F3 proposent un accès aux réseaux 5G alors que les deux autres sont limités à la 4G. Ces derniers proposent du Wi-Fi 5 alors que les trois autres offrent du Wi-Fi 6 plus performant à la fois en termes de débit et de portée. Tous sont compatibles NFC. Les Redmi Note 10 Pro et Poco X3 Pro disposent d’un connecteur pour brancher un casque alors que pour les autres, il faut obligatoirement passer par un adaptateur USB-C vers jack ou utiliser le Bluetooth.

Quelles configurations photo ?

Enfin, pour la partie photo, lesRedmi Note 10 Pro et Xiaomi 11T propose presque la même configuration puisque le premier utilise des capteurs de 108+8+5+2 mégapixels à l’arrière alors que le deuxième propose 108+8+5 mégapixels au dos. Tous les deux bénéficient d’un capteur de 16 mégapixels pour se prendre en selfie. Les trois autres appareils sont dotés d’un objectif de 20 mégapixels à l’avant.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE a une configuration photo de 64+8+5 mégapixels, très proche de celle du Poco F3, 48+8+5 mégapixels. Enfin, le Poco X3 Pro est équipé de de quatre capteurs de 48+8+2+2 mégapixels au dos.

Tous sont équipés d’un lecteur d’empreinte digitale qui est installé sous l’écran pour le Xiaomi 11T et le Xiaomi 11 Lite 5G NE alors qu’il est placé sur le bouton de mise en veille, sur le profil des Redmi Note 10 Pro, Poco X3 Pro et Poco F3.