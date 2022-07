Soldes : trois Smartphones 5G à 300€ (Galaxy A53, Xiaomi Redmi Note 11 pro+ 5G et Poco X4 Pro)

C’est le moment de profiter des soldes pour vous offrir un nouveau smartphone mais vous hésitez entre le Samsung Galaxy A53 5G, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G et le Poco X4 Pro ? Nous vous proposons de les comparer afin que vous puissiez trouver celui qui correspond à vos attentes.

Les formes et les couleurs, c’est un peu l’affaire de chacun mais sachez que le Samsung Galaxy A53 5G propose des bords plutôt bombés avec un aspect brillant et une coque arrière lisse revenant joliment sur le bloc d’optiques à l’arrière. Les profils du Redmi Note 11 Pro+ 5G sont plats et ses formes sont directement inspirées d’un mobile de la marque à la pomme avec un bloc d’optique distinct mais assez discret. Le Poco X4 Pro affiche aussi un design aux angles bien marqués et aux profils plats. Les capteurs photo sont intégrés au sein d’une large barre qui occupe toute la largeur de l’appareil. C’est le Samsung qui est le plus fin, faisant 8,1 mm contre 8,12 mm pour le Poco X4 Pro et 8,34 mm pour le Redmi Note 11 Pro+ 5G. Le plus lourd mais aussi le plus grand est le Poco X4 Pro avec 205 grammes contre 204 grammes pour le Xiaomi et 189 grammes pour le Galaxy A53 5G.

Samsung Galaxy A53 5G acheter au meilleur prix Rakuten

309,99 € Rakuten

Rue du Commerce 335,00 € acheter Rue du Commerce

Fnac Marketplace 339,12 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Des écrans AMOLED de différente taille

Les smartphones Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G et Poco X4 Pro sont dotés des mêmes écrans s’agissant d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. C’est aussi le cas sur l’écran du Samsung mais sur une diagonale de 6,5 pouces, aussi en AMOLED. Ils sont tous 5G et proposent du Wi-Fi 5 ainsi qu’une compatibilité NFC et Bluetooth. Les Xiaomi et Poco disposent d’une prise audio jack pour brancher un casque. Leur lecteur d’empreinte digitale est sur le bouton de mise en veille alors qu’il est sous l’écran pour le Samsung. Ce dernier est certifié IP67 donc totalement étanche ce qui n’est pas le cas des deux autres pouvant résister à des éclaboussures mais pas plus. Ils ont un émetteur infrarouge pour en faire des télécommandes universelles.

Quel est le plus puissant et qui embarque la configuration photo la plus aboutie ?

Les meilleures performances se disputent entre le Samsung Galaxy A53 5G et le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G équipés, respectivement des chipsets Samsung Exynos 1280 et MediaTek Dimensity 920 avec un léger avantage au deuxième pour la partie GPU donc pour les jeux vidéo. En dessous, il y a le Poco X4 Pro. Ils sont proposés avec 6 ou 8 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie. Tous peuvent supporter l’insertion d’une carte mémoire micro SD. Les Poco X4 Pro et Samsung Galaxy A53 5G embarquent une batterie d’une capacité de 5000 mAh contre 4500 mAh pour le Redmi Note 11 Pro+ 5G mais ce dernier présente l’avantage de supporter la charge à 120 watts beaucoup plus rapide que celle à 67 watts proposée sur le Poco X4 Pro et que les 25 watts acceptés par le Samsung. Enfin, pour la configuration photo, les Poco et Redmi sont dotés des mêmes capteurs soit 108+8+2 mégapixels à l’arrière et 16 mégapixels à l’avant. Le Samsung profite d’une configuration de 64+12+5+5 mégapixels au dos et d’un capteur de 32 mégapixels pour se prendre en selfie.