Soldes Xiaomi : les bons plans Smartphones à saisir ( Xiaomi 11T, 11T Pro, Redmi Note 11, Note 11 Pro et Xiaomi Mi 11i)

Les bons plans sont à saisir sur les smartphones de la marque Xiaomi. Mais entre le Xiaomi 11T, le Xiaomi Mi 11i, le Xiaomi 11T Pro, le Redmi Note 11 Pro et le Redmi Note 11, lequel est vraiment pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider à faire votre choix.

Les designs, c’est un peu l’affaire de chacun mais sachez que les Redmi Note 11 et Redmi Note 11 Pro profitent de lignes résolument modernes alors que les autres sont un peu plus patauds même s’ils restent parfaitement ergonomiques. De tous, c’est le Redmi Note 11 qui est le plus léger avec 179 grammes contre 196 grammes pour le Mi 11i, 202 grammes pour le Redmi Note 11 Pro, 203 grammes pour le Xiaomi 11T et 204 grammes pour le Xiaomi 11T Pro. Les blocs d’optiques à l’arrière sont installés dans le coin supérieur à gauche et restent relativement discrets. Seul le Xiaomi Mi 11i a une batterie d’une capacité de 4520 mAh alors que les autres profitent d’une capacité de 5000 mAh. C’est sans aucun doute le Xiaomi 11T Pro qui se recharge le plus rapidement de tous supportant la charge à 120 watts. Les Redmi Note 11 Pro et Xiaomi 11T sont assez rapides avec une charge à 67 watts contre 33 watts pour les Redmi Note 11 et Mi 11i.

Une question de puissance, de configuration photo et de qualité d’écran

Si vous cherchez le smartphone le plus puissant, il faut regarder du côté du Xiaomi 11T Pro embarquant une puce Qualcomm Snapdragon 888 mais aussi présente sur le Mi 11i avec 8 Go de mémoire vive. Ils sont suivis par le Xiaomi 11T avec son chipset MediaTek Dimensity 1200. Les Redmi Note 11 Pro avec son Soc MediaTek Helio G96 et Redmi Note 11 doté d’une puce Snapdragon 680 ferment la marche. Ils supportent l’ajout d’une carte mémoire ce qui n’est pas le cas des autres. La configuration photo la plus aboutie est sur le Redmi Note 11 Pro avec 108+8+2+2 mégapixels au dos tandis que le Redmi Note 11 est un peu moins bien loti avec 50+8+2+2 mégapixels tout de même. Les Xiaomi Mi 11i, 11T et 11T Pro ont la même configuration soit 108+8+5 mégapixels au dos.

Les trois appareils disposent également du même écran, une surface AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision (pour les deux derniers). Les Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 ont aussi des écrans AMOLED sur 6,67 pouces pour le premier et 6,43 pouces pour le deuxième avec des fréquences respectives de 120 Hz et 90 Hz.

Quelles connectivités ?

Les Xiaomi Mi 11i, 11T et 11T Pro peuvent communiquer via le Wi-Fi 6 alors qu’il s’agit du Wi-Fi 5 pour les Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11. Ces derniers sont également compatibles 4G alors que les trois premiers sont 5G. Tous supportent la technologie NFC et seuls les Redmi Note 11 et Redmi Note 11 Pro ont une prise audio jack. Ils acceptent tous 2 cartes SIM. Les Xiaomi 11T Pro, Redmi Note 11 et Redmi Note 11 Pro ont un lecteur d’empreinte digitale sur le profil alors qu’il est sous l’écran pour les deux autres. Ils embarquent tous un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle et sont certifiés protégés contre les éclaboussures.