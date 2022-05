Xiaomi 12 Séries : lequel choisir ?

La marque Xiaomi propose les smartphones Xiaomi 12, Xiaomi 12X et Xiaomi 12 Pro. Mais parmi ceux-ci, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison pour vous aider dans votre choix.

Si vous cherchez des différences sur le design entre les Xiaomi 12, Xiaomi 12X et Xiaomi 12 Pro, vous n’en trouverez pas beaucoup car les trois smartphones présentent des lignes similaires. Ils sont déclinés dans les mêmes coloris. Toutefois, les gabarits ne sont pas identiques. Ainsi, les Xiaomi 12 et Xiaomi 12X ont exactement les mêmes dimensions, pouvant être qualifiés de mobiles compacts. En effet, ils ne font que 152,7 mm de haut contre 163,6 mm pour la version Pro. Ils sont larges de 69,9 mm contre 74,6 mm pour le Xiaomi 12 Pro. Par contre, ils sont tous aussi fins : 8,16 mm d’épaisseur. Le Xiaomi 12X fait 176 grammes sur la balance contre 180 grammes pour le Xiaomi 12 et 205 grammes pour le Xiaomi 12 Pro. Les trois smartphones profitent d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle afin de piloter une télévision avec l’application qui va bien déjà préinstallée. Ils offrent un son stéréo depuis deux haut-parleurs pour les Xiaomi 12 et Xiaomi 12X alors que la version Pro dispose de quatre haut-parleurs. Ils sont équipés d’un lecteur d’empreinte digitale qui est capable de donner la fréquence cardiaque de l’utilisateur.

Aucun problème de performances ni de connectivité

Techniquement, le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro sont animés par la même puce, un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 Go de RAM pour le premier et 12 Go de mémoire vive pour le deuxième sachant qu’il est possible d’augmenter virtuellement ces capacités en puisant dans la mémoire de stockage en cas de besoin. Le Xiaomi 12X utilise un chipset Qualcomm Snapdragon 870 moins puissant mais qui peut largement suffire pour les usages du quotidien et peut s’avérer un allié de choix si vous vous adonnez aux jeux vidéo. Il y a 8 Go de mémoire vive sur le Xiaomi 12X. Tous proposent un espace de stockage de 256 Go qu’il n’est pas possible d’étendre en ajoutant une carte mémoire. Les mobiles supportent deux cartes SIM simultanément. Ils sont compatibles 5G, NFC, Bluetooth. Le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro proposent du Wi-Fi 6E alors que le Xiaomi 12 est limité à du Wi-Fi 6 ce qui n’est déjà pas si mal. Les Xiaomi 12 et 12X embarquent la même batterie, soit une capacité de 4500 mAh et peuvent se recharger avec un bloc d’alimentation de 67 watts en filaire et à 50 watts en sans fil en proposant également la charge inversée. Le Xiaomi 12 Pro va plus vite puisqu’il supporte la charge filaire à 120 watts et 50 watts en sans fil, aussi avec la charge inversée, si besoin.

Trois écrans vraiment remarquables

Les Xiaomi 12 et 12X sont dotés du même écran de très bonne qualité. Il mesure 6,28 pouces en diagonale avec une définition de 1080x2400 pixels sur une dalle AMOLED qui a une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz et un taux d’échantillonnage de 480 Hz, pratique pour les jeux. Il supporte les formats HDR10+ et Dolby Vision pour les films et les séries diffusés sur les plateformes de streaming. L’écran de la version Pro est plus grand puisqu’il mesure 6,73 pouces en diagonale. En outre, il possède les mêmes caractéristiques que celui des Xiaomi 12 et 12X mais offre une définition supérieure puisqu’elle peut atteindre 1440x3200 pixels donc une meilleure lisibilité mais aussi une consommation qui peut être légèrement plus importante. Enfin, pour les photos, c’est le Xiaomi 12 Pro qui est logiquement le mieux équipé des trois smartphones avec trois capteurs de 50 mégapixels au dos contre une configuration commune au Xiaomi 12 et Xiaomi 12X embarquant un capteur de 50 mégapixels, un 13 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un capteur de 5 mégapixels pour les photos macro. Tous les trois bénéficient d’un objectif de 32 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie. Ils sont capables de filmer avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde pour le Xiaomi 12X et 60 images par seconde pour les deux autres. Ils proposent de nombreuses fonctionnalités photo et vidéo dont un suivi du sujet pour le garder toujours net.