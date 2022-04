Xiaomi 12, Xiaomi 11T, Xiaomi Redmi Note 11 : lequel acheter ?

Vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone de la marque Xiaomi mais hésitez entre le Redmi Note 11, le Xiaomi 11T ou le Xiaomi 12 ? Voici quelques éléments comparés pour vous aider à trouver celui qui est vraiment fait pour vous.

Si vous cherchez un mobile qui soit compact et qui se glisse facilement dans une poche, regardez du côté du Xiaomi 12 étant donné qu’il propose des dimensions mini de 152,7x69,9 mm contre 159,87x73,87 mm pour le Redmi Note 11 et 164,1x76,9 mm pour le Xiaomi 11T. Il n’est toutefois pas le plus fin puisque ce titre du jour revient au Redmi Note 11 avec un profil de 8,09 mm contre 8,16 mm pour le Xiaomi 12 et 8,8 mm pour le Xiaomi 11T. Extrêmement fin, le Redmi Note 11 dispose pourtant d’une imposante batterie, de 5000 mAh comme pour le Xiaomi 11T alors que celle du Xiaomi 12 fait 4500 mAh. Ce sont ces deux derniers qui peuvent se recharger le plus rapidement avec le support d’une charge à 67 watts contre seulement 33 watts pour le Redmi Note 11. Côté design pur, c’est un peu l’affaire de chacun mais nous avons une légère préférence pour les formes du Xiaomi 12 et son format compact.

Quel est le plus bel écran ?

Les trois smartphones disposent d’un écran AMOLED donc avec des noirs profonds et des couleurs éclatantes. Le plus grand est installé sur le Xiaomi 11T avec 6,67 pouces en diagonale contre 6,28 pouces pour le Xiaomi 12 et 6,43 pouces le Redmi Note 11. Les deux premiers sont compatibles HDR10+ et Dolby Vision pour les films et les séries et profitent d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre 90 Hz pour le Redmi Note 11 sans support des formats cités. Son taux d’échantillonnage est également inférieur, puisque de 180 Hz contre 480 Hz pour les Xiaomi 11T et Xiaomi 12, pratique pour avoir une très bonne réactivité dans les jeux. Les Xiaomi 12 et 11T sont compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 6, et même du Wi-Fi 6E, plus performant pour le Xiaomi 12. Le Redmi Note 11 est limité à la 4G. Ils sont NFC et seul le Redmi Note 11 est équipé d’un port audio pour brancher directement un casque. Ils proposent tous un son stéréo et un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle. Ils peuvent officiellement résister aux éclaboussures mais pas plus que cela.

Pour la partie performances, c’est le Xiaomi 12 qui domine les débats avec un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 contre un MediaTek Dimensity 1200 sur le Xiaomi 11T alors que le Redmi Note 11 dispose d’un Snapdragon 680. Ce dernier est associé à 4 ou 6 Go de mémoire vive tandis que les deux autres ont 8 Go de RAM. Seul le Redmi Note 11 peut supporter une carte mémoire. Pour la partie photo, le Xiaomi 11T dispose de 108+8+5 mégapixels contre 50+13+5 mégapixels pour le Xiaomi 12 et 50+8+2+2 mégapixels pour le Redmi Note 11. Le meilleur capteur à selfie est installé sur le Xiaomi 12 avec un module à 32 mégapixels contre 16 mégapixels pour le Xiaomi 11T et 13 mégapixels pour le Redmi Note 11.